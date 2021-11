Народный защитник заявил, что помещение Саакашвили в тюремную больницу оскорбляет его достоинство

По заявлению народного защитника Грузии Нино Ломджария, помещение бывшего президента Михаила Саакашвили в медицинское учреждение Пенитенциарной службы «однозначно нарушает обязательство государства уважать человеческое достоинство». Она призвала министра юстиции и Пенитенциарную службу немедленно перевести Саакашвили в альтернативное медицинское учреждение.

Заявление было сделано сегодня после того, как накануне вечером народный защитник Нино Ломджария лично посетила Михаила Саакашвили в Глданской тюремной больнице.

О переводе Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в медицинское учреждение №18 в Глдани Пенитенциарная служба сообщила вчера, во второй половине дня. Ранее семья и адвокаты бывшего президента около часа ничего не знали о его местонахождении. Саакашвили и его адвокаты в течение нескольких недель выступали против его перевода в указанное учреждение, ссылаясь на угрозу безопасности и неадекватное больничное оборудование. О подобных рисках говорила и народный защитник Нино Ломджария.

По словам омбудсмена, Михаил Саакашвили сказал Нино Ломджария во время встречи, что он не знал, что его переводят в Глданскую тюременую больницу, поскольку изначально ему сказали, что он будет переведен в многофункциональную гражданскую клинику, на что он согласился. В заявлении омбудсмена отмечается, что представители Аппарата народного защитника при посещении пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где ранее находился бывший президент, «не смогли найти никаких документов, информирующих Саакашвили о его переводе в учреждение №18 или его согласии на это».

Саакашвили также проинформировал народного защитника о том, что его насильно завели в Глданскую тюремную больницу. В связи с этим Аппарат народного защитника предоставил информацию Службе государственного инспектора для начала расследования.

В заявлении также отмечается, что в адрес Саакашвили были слышны «оскорбительные и угрожающие выкрики» от заключенных, которые находятся там же в пенитенциарном учреждении № 8, что «с больной вероятностью» продолжится и что адвокаты бывшего президента или другие посетители будут подвергнуты аналогичной агрессии. По словам народного защитника, указанная среда «грубо нарушает право на человеческое достоинство».

Омбудсмен также повторил содержание своих более ранних заявлений о рисках перевода Саакашвили в учреждение N18, а именно, что это приведет к «дезорганизации учреждений N8 и N18 из-за серьезных угроз вербальной агрессии, шума и оскорблений». Согласно заявлению, Аппарат народного защитника установил, что как минимум, после 18 января 2021 года из Руставской тюрьмы №12, где находятся осужденные бывшие публичные или политические служащие, ни одного другого заключенного не переводили в учреждение №18.

Что касается медицинского оборудования, народный защитник отметила, что после предыдущих проверок в Глданское тюремное медицинское учреждение дополнительно был доставлен компьютерный томограф, однако, несмотря на запрос от медицинского консилиума, лаборатория катетеризации до сих пор не функционирует и нет также аппарата магнитно-резонансной томографии.

Согласно заявлению, Саакашвили продолжает голодовку, «не принимает соответствующих медикаментов, минералов и витаминов, необходимых во время процедуры голодовки» и отказывается от медицинской помощи.

Сегодня же Служба государственного инспектора, которое расследует, среди прочего, факты злоупотребления властью, начала расследование «возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили».

Примечательно, что вчера министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили «нанес физические и словесные оскорбления» сотрудникам учреждения №18 в то время, когда его вселяли это учреждение. Вчера Пенитенциарная служба опубликовала видеозапись, на которых отражен выход бывшего президента из Руставской тюрьмы №12, и из которой, по заявлению службы, «очевидно», что Саакашвили не покидал изолятор «против своей воли».

