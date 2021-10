Премьер-министр говорит об угрозах напряженности в случае победы оппозиционных кандидатов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который посетил регионы страны в рамках предвыборной кампании правящей Грузинской мечты перед вторым туром местных выборов, назначенных 30 октября, рассказал о возможных угрозах возникновения напряженности в случае победы оппозиционных кандидатов на вторых турах. Заявление премьер-министра вызвало критику со стороны оппозиции.

Первоначально во время визита в Сенаки 22 октября, где кандидат в мэры Грузинской мечты Вахтанг Гаделия во втором туре будет бороться с кандидатом Единого национального движения Кобой Накопия, премьер-министр подчеркнул, что у оппозиционного кандидата «нет перспектив» реализовать планы в случае его победы.

«Каковы перспективы и что должен делать Коба Накопия, тем более что центральное правительство принадлежит нам. Он не сможет сделать и шага без нас», — добавил он.

Депутат Парламента от Единого национального движения и кандидат в мэры Кутаиси Хатиа Деканоидзе в тот же день ответила на заявление премьер-министра на своем брифинге, где она заявила, что премьер-министр Гарибашвили «вышел из-под контроля».

«Он не понимает, что такое государство, выборы, демократия и каковы интересы населения в целом», — сказала Деканоидзе, добавив, что Ираклий Гарибашвили шантажирует население тем, что центральное правительство объявит «саботаж» в случае победы кандидата от оппозиции.

«Премьер-министр Грузии прямо отвергает принцип самоуправления, главный принцип демократии», — подчеркнула она.

Ответ премьер-министра

В минувшие выходные премьер попытался внести ясность в свои заявления, в очередной раз раскритиковав оппозицию и обвинив ее в «двойных стандартах».

Во время посещения Цхалтубо 23 октября глава правительства заявил, что оппозиция привязала «абсурдный» т.н. референдум к выборам самоуправления, тем самым «перечеркнув» «муниципальные выборы, само понятие местного самоуправления, Конституцию, закон, абсолютно все».

По утверждению премьер-министра, он имел в виду, что в случае победы оппозиция будет подрывать почву у центральной власти, а не наоборот. «Будут постоянные саботаж, хаос, беспорядки, паника и обвинения в адрес центрального правительства», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Он рассказал об увеличении финансирования для муниципалитетов, о планах реализации масштабных проектов. «У нас запланированы грандиозные проекты в Цхалтубо, и критически важно, чтобы мэр Цхалтубо также был представителем центрального правительства и находился в полной координации с центральным правительством».

Позже, 24 октября, премьер-министр Гарибашвили привел Озургети и Тианети, возглавляемые мэрами оппозиции, в качестве примеров проблем координации между центральными и местными властями.

«Уже 4 года постоянно происходил саботаж, и в этих муниципалитетах ничего особенного не происходило. Люди реально пострадали, блага и дела не дошли до народа, которые мы могли сделать», — сказал он.

На местных выборах 2017 года в Озургети и Тианети победили независимый кандидат Константин Шарашенидзе и бывший член Грузинской мечты Тамаз Мечиаури. Последний после ухода из правящей партии основал новую партию «За единую Грузию».

Во время визита в Тианети 24 октября премьер-министр заверил общественность, что у всех муниципалитетов будет «определенное финансирование», но добавил, что «дополнительные рычаги находятся в руках правительства».

Он также подчеркнул, что центральная власть решила профинансировать «очень много» проектов, но отметил, что победа кандидата от оппозиции во втором туре будет «препятствием» и «меньшей мотивацией» для правящей команды.

