Премьер Гарибашвили: «Я не допущу обязательной вакцинации»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который является председателем Межведомственного координационного совета при правительстве, пообещал, что не допустит обязательную вакцинацию против Ковид-19.

24 октября премьер-министр, прибывший в Телави в рамках предвыборной кампании перед вторым туром местных выборов, заявил журналистам, что граждане Грузии «имеют право и возможность свободного выбора».

«Я приложил все усилия, чтобы вовремя привезти более чем достаточно вакцин, миллионы вакцин… и мы привезли в Грузию все виды вакцин», — сказал Гарибашвили, добавив, что «мы должны убеждать наших граждан, а не принуждать их».

Оценивая снижение темпов вакцинации в стране, глава правительства заявил, что активные кампании против вакцинации проводятся как в Европе, так и в Америке. «На самом деле мы знаем, что это дезинформация… Мы должны доверять ученым».

Грузия начала процесс вакцинации в середине марта в надежде, что к концу 2021 года будет вакцинировано 60% взрослого населения (примерно 1,7 млн из 2,8 млн человек).

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, на сегодняшний день по крайней мере одной дозой вакцинировано 1 024 769 человек, в том числе 925 169 граждан — 33% взрослого населения – вакцинированы обеими дозами.

Вчера по всей Грузии было проведено всего 1 877 прививок, тогда как в августе ежедневная вакцинация составляла 20 000 доз. В конце августа премьер-министр Гарибашвили выразил надежду, что к концу сентября около 2 миллионов человек должны были быть вакцинированы.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, большая часть грузин воздерживается от вакцинации. Согласно опросу, проведенному Национально-демократическим институтом США в июле, 47% респондентов заявили, что они не будут вакцинироваться против Ковид-19, 35% — будут вакцинированы, 11% не знали и 7% уже были вакцинированы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)