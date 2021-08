Общественные настроения в результатах опроса НДИ США

Национально-демократический институт (НДИ) США 12 августа опубликовал результаты опроса общественного мнения. В документе отражены взгляды граждан по различным вопросам, включая экономику, меры правительства по борьбе с пандемией Ковид-19, вступление страны в НАТО и ЕС, функционирование государственных институтов и местные выборы 2 октября 2021 года.

Согласно результатам опроса, 49% населения считают, что страна развивается в неправильном направлении. Этот показатель увеличился на 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом от февраля 2021 года. Количество граждан, считающих, что страна развивается в правильном направлении, уменьшилось с 25% до 23%. 19% считают, что Грузия вообще не меняется. В предыдущем исследовании этот показатель был равен 22%.

51% респондентов считают, что в настоящее время в Грузии нет демократии, а по мнению 35% — есть.

Полевые работы по опросу общественного мнения для НДИ США были проведены организацией CRRC-Грузия при финансовой поддержке UK aid правительства Великобритании. Опрос проводился в период 13-25 июля 2020 года на основе представительной выборки из 2016 телефонных интервью по всей Грузии среди совершеннолетнего населения страны (за исключением оккупированных территорий). По словам авторов исследования, средняя погрешность составляет +/- 1,3%.

Борьба с пандемией, процесс вакцинации

По сравнению с результатами опроса, проведенного в феврале 2021 года, количество тех, кто считает, что правительство Грузии плохо справляется с пандемией, увеличилось с 27% до 37%, в то время как количество тех, кто считает, что правительство Грузии хорошо справляется с пандемией, сократилось с 68% до 53%.

На вопрос «Как проходит вакцинация от коронавируса в Грузии?» — 45% ответили, что плохо, 37% думают хорошо, 18% — не знают.

42% респондентов утверждают, что не имеют достаточной информации о процессе вакцинации, 54% говорят, что имеют. 4% — не знают.

Отношение к вакцинации

47% респондентов заявили, что они не будут вакцинироваться против Ковид-19, 35% будут вакцинированы, вакцинацию прошли 11%, и 7% — не знают.

К вакцинации более готовы жители Тбилиси и люди в возрасте. Например, 39% жителей Тбилиси готовы вакцинироваться, 37% не будут, а 16% уже вакцинированы. 33% жителей других городов будут вакцинироваться, 52% — нет. 34% жителей села будут вакцинироваться, 51% — нет.

Что касается возрастных категорий, 56% респондентов в возрастной группе 18-34 лет заявили, что они будут вакцинироваться, 31% — будут. Всего 34% граждан в возрасте от 35 до 54 лет будут вакцинироваться, 47% — нет. Из граждан в возрасте 55+ лет 40% выразили готовность к вакцинации, 47% — не будут вакцинироваться.

На вопрос, почему не будут вакцинироваться, 47% ответили, что не доверяют качеству вакцины; 20% не будут вакцинироваться по состоянию здоровья; 13% считают, что могут справиться с вирусом даже вакцины; По мнению 7%, вакцинация на самом деле преследует другие цели; 2% в целом против вакцин.

Только 42% респондентов знают, как зарегистрироваться для вакцинации от Ковид-19; 56% — не знают. Об этом более информированы жители Тбилиси. 61% опрошенных тбилисцев знают, как регистрироваться, 37% — не знают. В других городах эти показатели составляют 45% и 54%, а в сельской местности — 27% и 71%.

Вопросы национального и местного значения

Основными вызовами в вопросах национального значения опрошенные называют рабочие места (41%), бедность (38%) и рост цен (29%). За ними с 20%, 15%, 13% и 10% следуют: территориальная целостность, пенсии, образование и заработная плата.

Основным вызовом, стоящим перед экономикой Грузии, 59% респондентов назвали безработицу, 42% — рост цен, 19% — бедность и 17% — обесценивание лари.

68% респондентов говорят, что у них меньше финансовых средств для покупки продовольственных продуктов и услуг, чем до пандемии Ковид-19, 2% заявили — больше, а 29% сказали, что ничего не изменилось.

56% респондентов считают стоимость медикаментов основной проблемой, стоящей перед системой здравоохранения, 25% — стоимость медицинских услуг, а 18% — проблемы, связанные с коронавирусом.

Не было разницы между основными вызовами для сторонников правящей команды и других оппозиционных партий, а также между теми, кто не хотел называть конкретную партию.

Что касается вопросов местного значения, основной проблемой 30% респондентов назвали состояние дорог, 22% — водоснабжение, 12% — загрязнение окружающей среды и по 9% — транспорт, парки и вопросы озеленения.

В столице 24% называют дорожное движение основной проблемой, 22% — загрязнение окружающей среды, 19% — состояние дорог и 14% — парки и озеленение.

В других городах основными проблемами называют дороги (29%), водоснабжение (14%) и загрязнение окружающей среды. На селе — дороги (38%), водоснабжение (38%) и газ (13%).

ЕС и НАТО

76% респондентов согласны с заявленной целью правительства Грузии, чтобы страна вступила в Евросоюз, 11% 9 не согласны и 13% — не знают. Объединение страны в ЕС более поддерживают жители Тбилиси и представители возрастной группы 18-34 года (по 81%).

Членство страны в Евроатлантическом союзе приемлемо для 74% респондентов, для 11% — не приемлемо, и 14% — не знают. Интеграцию в НАТО также в большей степени поддерживают жители Тбилиси (79%) и представители возрастной группы 18-34 года (82%).

Оценка деятельности институций

По сравнению с предыдущим опросом от декабря 2020 года количество респондентов, негативно оценивающих деятельность правительства, значительно увеличилось с 38% до 52%. Число тех, кто положительно оценивает деятельность последнего, сократилось с 50% до 36%.

По сравнению с опросом от февраля 2020 года, количество граждан, отрицательно оценивающих работу Парламента, увеличилось на 11% — до 47%. Число тех, кто положительно оценивает деятельность последнего, сократилось с 14% до 10%. «Тбилиси является наиболее критичным по отношению к Парламенту», — говорится в исследовании НДИ США.

Согласно результатам опроса, только 24% респондентов считают, что Парламент регулярно контактирует с гражданами. 55% считают, что Парламент не принимает законы по важным для них вопросам. 54% не верят, что если депутату расскажет о своей проблеме, он попытается ее решить.

45% респондентов считают, что партии должны акцентировать внимание в Парламенте на рабочих местах в течение следующего одного года, 41% — на бедности, 33% — на здравоохранении и 30% — на росте цен. 18% и 12% называют образование и пенсии.

Местное самоуправление

29% и 25% респондентов оценивают деятельность сакребуло и мэра столицы отрицательно, а 26% и 39% — положительно. Только 26% оценивают деятельность сакребуло за пределами Тбилиси положительно и 29% — отрицательно.

43% респондентов считают, что местная власть не контактирует с гражданами регулярно, 41% считает, что она не принимает важных для них решений, а 38% — не верят, что если они расскажут члену сакребуло о проблеме в своем поселении, он предпримет шаги, чтобы решить эту проблему.

Местные выборы и партии

На вопрос — «Если бы завтра проводились выборы в органы местного самоуправления, вы бы приняли участие?» — 61% ответили утвердительно; 18% наверно приняли бы участие; 6% наверно не приняли бы; 10% на самом деле не участвовали бы.

Согласно результатам опроса, большинство населения не знает или не называет партию, близкую к его взглядам. 51% говорят, что ни одна партия не стоит близко к их взглядам, 10% — не знают, 9% — отказались отвечать. По мнению 18%, ближе всего к их взглядам — Грузинская мечта, по мнению 6% — Единое национальное движение, другие партии — также 6%.

«Результаты этого опроса и выборов будут существенно отличаться, потому что судьба выборов будет зависеть от поведения не определившихся избирателей», — говорится в сообщении NDI.

Источник информации

57% респондентов называют телевидение первым источником информации, 35% — Интернет, 3% — соседи/друзья, 2% — членов семьи, по 1% — сотрудников, журналы, газеты и радио.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)