Аслан Бжания находится с визитом в Москве

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания находится в Москве, где уже встретился с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько и представителями «Газпрома».

Пресс-служба Бжания сообщила 11 октября, что глава оккупированного региона и вице-премьер РФ обсудили вопросы сотрудничества Абхазии и России, а также социально-экономического развития Абхазии в 2022-2025 годах.

Во время встречи с главой Федерального агентства воздушного транспорта Бжания обсудил планы реконструкции закрытого с 90-х гг. аэропорта в Сухуми. 12 октября пресс-служба Бжания сообщила, что глава оккупированного региона и Нерадько также обсудили дальнейшие шаги по восстановлению авиасообщения между Абхазией и Россией.

В ходе визита Бжания встретился с представителями «Газпрома» и ее дочерней компании «Газпром Промгаз», в том числе с директором последней Николаем Сторонским. Стороны обсудили разработку дорожной карты по газификации оккупированного региона.

Абхазский лидер отправился в Москву 8 октября после отмены предыдущего визита 3 октября из-за инцидента со стрельбой в Сухуми.

