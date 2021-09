Российская делегация посетила Сухуми

Заместитель министра экономики России Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Евгений Грабчак прибыли в Сухуми 2 сентября, где они наряду с другими представителями оккупированной Абхазии встретились и с лидером региона Асланом Бжания и «премьер-министром» Александром Анквабом.

Как сообщает «Апсныпресс», Бжания подчеркнул важность российских инвестиций для создания единого пространства социально-экономического развития в рамках подписанного в 2014 году российско-абхазского соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.

«Без поддержки России и инвестиций в инфраструктуру не обойтись», — сказал Бжания, добавив, что необходимо совместно разработать программу социально-экономического развития на 2020-2025 годы.

По словам Бжания, новая программа должна охватывать ряд направлений, включая развитие дорожной инфраструктуры, энергетику, газификацию, водоснабжение и канализацию, а также реабилитацию аэропорта и железных дорог.

Абхазский лидер обратился к российской делегации с просьбой оказать содействие в получении доз российской вакцины. Как сообщает «Апсныпресс», Бжания отметил, что вопрос вакцинации в регионе по-прежнему стоит остро, несмотря на то, что Абхазия уже получила две партии российской вакцины.

Заместитель министра экономики России Дмитрий Вольвач заявил, что необходима дальнейшая работа в области культурного наследия и энергетики, и что эти объекты будут включены в будущие или текущие программы помощи от Москвы.

При этом он отметил, что товарооборот между Россией и Абхазией увеличился на 43% и превысил 143 миллиона долларов. «Экономики наших стран становятся все ближе друг к другу», — добавил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)