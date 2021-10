Бжания отменяет визит в Москву и назначает И.О. министра ВД

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания назначил исполняющим обязанности «министра внутренних дел» Руслана Ажиба 3 октября после того, как Дмитрий Дбар попросил временно приостановить его полномочия на время расследования произошедшего 30 сентября в Сухуми инцидента с участием с одной стороны сотрудников милиции, и с другой стороны депутата «парламента» Абхазии Гари Кокаия и ветеранами войны.

Такое решение Бжания принял после отмены визита в Москву и возвращения в Абхазию, где он встретился с представителями правоохранительных органов Сухуми, «премьер-министром» Александром Анквабом и «секретарем Совета безопасности» Сергеем Шамба.

На встрече Дбар выразил надежду, что его заместители, которые также были причастны к инциденту, возьмут с него пример и попросят временного приостановления полномочий на время расследования.

Призывы к отставке Дбара и его заместителей из-за возможной причастности к инциденту с перестрелкой становятся все более активными в оккупированном регионе.

Влиятельная группа ветеранов войны «Аруаа» призвала ветеранов провести 4 октября акцию протеста. Ветеран войны Гиви Допуа заявил, что во время драки с сотрудниками милиции семеро ветеранов войны были избиты ногами и оставлены под дождем. «Мы еле людей остановили, чтобы не было самосуда», — сказал Допуа.

На прошлой неделе «МВД» Абхазии заявило, что депутат Кокаия пять раз выстрелил из собственного оружия в воздух в присутствии прохожих и проявил «явную агрессию» по отношению к сотрудникам милиции. Инцидент произошел 30 сентября, когда оккупированный регион праздновал 28-ю годовщину выдворения центрального власти Грузии из Абхазии.

