«Министр экономики» Абхазии обсудила вопрос восстановления Сухумского аэропорта в Москве

«Министр экономики» оккупированной Абхазии Кристина Озган встретилась в Москве с главой Федерального агентства воздушного транспорта России Александром Нерадько, с которым обсудила планируемую реконструкцию Сухумского аэропорта.

По сообщениям абхазских СМИ, стороны разработали дорожную карту и согласовали обязательства сторон по восстановлению работы аэропорта.

«Уже сформирована абхазо-российская рабочая группа, определены приоритеты. Мы дали объявление о наборе специалистов для прохождения учебы в вузах РФ», – сказала Озган.

Абхазская сторона заявляет, что в течение года подготовит проектную документацию, чтобы «уточнить», сколько это будет стоить проект и когда он будет реализован.

В прошлом году в Сочи лидер оккупированного региона Аслан Бжания и президент России Владимир Путин договорились возобновлении функционирования Сухумского аэропорта, закрытого после конфликта 1990-х годов.

Бжания тогда заявил, что президент России разделяет подход абхазских властей и «уже дал соответствующие поручения». После сочинской встречи первый заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторчевой прибыл в Абхазию для проведения первого раунда переговоров.

