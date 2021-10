Георгий Маргвелашвили: Саакашвили «посадили в тюрьму по политическим мотивам»

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил 8 октября в интервью телеканалу «Пирвели», что бывшего президента Михаила Саакашвили «посадили в тюрьму по политическим мотивам в условиях этой власти».

Георгий Маргвелашвили, который стал президентом в 2013 году от имени Грузинской мечты, во время своего президентства отличался критическими заявлениями в адрес правящей команды. По словам Маргвелашвили, «эта власть является авторитарной» и «уже не имеет морального права судить Саакашвили».

«Я не утверждаю, что Михаил Саакашвили невиновен», — сказал президент Маргвелашвили в интервью, однако добавил, что часть выдвинутых против Саакашвили обвинений «абсурдна». В этом контексте он упомянул т.н. дело пиджаков и подчеркнул, что это «абсолютно комичное и высосанное из пальца» дело. Что касается помилования осужденных по делу Гиргвлиани, Георгий Маргвелашвили отметил, что это «моральный» вопрос, а не «правовой».

«С юридической точки зрения абсурдно судить по Уголовному кодексу конституционное право, где Саакашвили возможно проявил политически неприемлемую волю…, но одно дело — неприемлемо морально, другое – правовым образом», — сказал Маргвелашвили.

Он также отметил, что «теоретически», «где-то при Х обстоятельствах» Саакашвили может и должен «дать определенный ответ в суде», но «не в Грузии, не в условиях этой власти и не в условиях суда, в котором от него требуют ответа».

Георгий Маргвелашвили также подчеркнул, что на фоне, когда Михаилу Саакашвили «выдвинули эти обвинения», «ни одной стране не пришло в голову» арестовать его и экстрадировать в Грузию. «Ни один из наших партнеров не признает справедливости нашего правосудия», — добавил он.

Подчеркнув, что он критиковал президента Саакашвили с самого начала, Георгий Маргвелашвили сказал: «Я не могу не выразить, не признать политический вес его шага, и его личные качества и смелость, когда пошел на этот шаг».

По его же словам, нельзя не беспокоиться о том, что «третий президент Грузии сидит и голодает». «Насколько мне это может нравиться или не нравиться, я гражданин Грузии и знаю, что это сложное событие для моей страны и биографии моей страны», — сказал Маргвелашвили.

Михаил Саакашвили, который покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты, был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

