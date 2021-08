Движение «Дроа» преобразовано в политическую партию

Основатель политического движения «Дроа» («Пора») Элене Хоштария объявила 12 августа о преобразовании движения в политическую партию и представила членов своей команды.

Наряду с другими членами новообразованной партии будут также: бывший член Свободных демократов Нино Гогуадзе; Бату Куетелия, заместитель секретаря Совета национальной безопасности во время правительства Национального движения и бывший посол Грузии в США; также министр обороны при прежнем правительстве, а также чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Давид Сихарулидзе.

Представляя членов своей команды Элене Хоштария заявила, что «Дроа» — это не группа, объединенная вокруг одного человека, а «единство свободных, принципиальных людей, объединенных одной идеей».

По ее словам, «жизненно необходимые для нашей страны перемены создаются именно такими свободными, принципиальными, чистыми, верными идее, компетентными людьми». Хоштария также подчеркнула, что такая команда «пробудит в людях веру в то, что пытается разрушить Грузинская мечта и посеять ненависть и отчаяние».

«Здесь собрались люди, которые ценят независимость нашей страны, человека, его свободу, достоинство, права и безопасность; демократическое и правовое развитие нашей страны; полноценную интеграцию страны в европейское и евроатлантическое пространство», — заявила Нино Гогуадзе.

Она также обвинила правительство Грузинской мечты в проведении интересов России и сказала, что все, кому небезразлично европейское будущее страны и идея свободы, «должны бороться» с правящей командой. «Мы должны положить конец ненависти и беззаконию, с помощью которых страной правит правительство Грузинская мечта», — добавила Гогуадзе.

Презентация новой партии прошла в парке Рике без участия сторонников из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, длилась около 15 минут и транслировалась через прямой эфир в Facebook.

Элене Хоштария, основавшая политическое движение года «Дроа» после ухода из партии Европейская Грузия, является единым кандидатом на пост председателя Сакребуло столицы от оппозиционных партий Единого национального движения, Европейской Грузии, Дроа и Гирчи на местных выборах 2 октября.

Элене Хоштария стала депутатом Парламента Грузии 10-го созыва по пропорциональному списку Европейской Грузии, но она присоединилась к общему бойкоту оппозиции и отказалась от депутатского мандата. На тех же выборах она также баллотировалась как мажоритарный кандидат в Вакийском округе столицы, где в первом туре получила 35,55% голосов. Хоштария, как и другие кандидаты от оппозиции, отказалась от участия во втором туре.

В 2017 году Элене Хоштария также баллотировалась на пост мэра столицы от имени Европейской Грузии, но заняла четвертое место с 7,11% голосов.

Ранее, в 2007-2012 годах, она был первым заместителем государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

