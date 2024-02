Президент Зурабишвили провела первую встречу с оппозицией в рамках «Платформы единства ради Европы»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 февраля провела первую встречу с представителями оппозиционных партий в рамках «Платформы единства ради Европы», инициативу создания которой она озвучила во время своего выступления в Парламенте с ежегодным докладом.

Первую встречу с лидерами партии «Лело» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе президент провела во дворце Орбелиани. Также состоялась встреча с членом фракции «Группа реформ» Теоной Акубардия. На сегодня запланирована встреча с лидерами альянса «Гирчи – больше свободы» и «Дроа» – Зурабом Джапаридзе и Элене Хоштария.

Комментарии участников встречи

В беседе с представителями СМИ после встречи лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что сегодняшняя встреча была посвящена «обсуждению именно этого плана и будущего видения того, как добиться национального выбора грузинского народа, т.е. европейского выбора, очень скоро и очень эффективно». Он также отметил: «мы знаем, что сегодня Грузией управляет российская власть, российскими методами, на российские деньги. Эту власть возглавляет Бидзина Иванишвили, который привлекает капитал из России». «Мы вместе со всеми грузинскими патриотами, которые хотят нормального развития страны, которые хотят, чтобы в стране не было коррупции, которые хотят, чтобы образование было на высоком уровне, которые хотят, чтобы было много рабочих мест, которые хотят чтобы из эмиграции вернулись все, кто этого хочет, которые хотят очень быстро стать настоящими, достойными членами Европы, мы сделаем это вместе с госпожой президентом», – добавил он.

Теона Акубардия пояснила, что инициатива президента направлена ​​не на создание политического альянса, как преподносит «Грузинская мечта», а скорее на объединение партий вокруг идеи европейского будущего Грузии. По ее словам, инициатива ориентирована на реализацию фундаментальных реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Акубардия также отметила, что существует однозначное требование общественности о том, чтобы политические партии и гражданское общество сблизились по различным вопросам и что «необходимо усилить синергию ради европейского будущего страны». Акубардия также заявила, что президент говорила о конкретном документе, целью которого является достижение согласия по общим принципам и позициям не только со стороны политических партий, но и со стороны гражданского общества.

Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе обратил внимание на два вопроса, обсуждавшихся на встрече с президентом. Первым было участие грузинских иммигрантов в парламентских выборах – вопрос, который его партия лоббирует в последние месяцы. Джапаридзе отметил, что Зурабишвили интересовали детали и сложившаяся ситуация. Второй вопрос был связан с реформами, которые Грузия должна осуществить, чтобы продвинуться по пути в ЕС и начать переговоры о вступлении. По словам Джапаридзе, президент считает важной совместную работу политических партий по формированию общего видения реформ, необходимых для прогресса Грузии. Это означает, прежде всего, судебную реформу, избирательную реформу, борьбу с коррупцией и деолигархизацию.

Партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» не собирается присоединяться к президентской платформе. Представитель партии Михаил Даушвили заявил, что к платформе президента присоединяются те люди, «для которых европейская интеграция страны зависит от освобождения, помилования Миши Саакашвили или какой-либо другой формы». По его словам, это неприемлемо для партии. Партия также выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что функция платформы «неясна» для партии и что она будет использоваться «коллективным «Национальным движением» для инициирования дискуссии о статусе политического заключения Саакашвили и вопросе помилования».

