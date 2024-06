Алексий Петриашвили присоединился к оппозиционной партии «Дроа»

Бывший госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (2012-2014 гг.) Алексий (Бука) Петриашвили присоединился к оппозиционной партии «Дроа». Последняя является союзником партии «Гирчи – больше свободы».

«Думаю, что сегодня решающая политическая битва, и мы все должны объединиться в этой битве», – заявил Петриашвили на брифинге 17 июня, на котором присутствовали председатели партий «Дроа» и «Гирчи- больше свободы» Элене Хоштария и Зураб Джапаридзе. Петриашвили подчеркнул важность возвращения Грузии на курс европейской и евроатлантической интеграции, чтобы «26 октября путем выборов сменилась власть в Грузии, и Грузия смогла быстро осуществить реформы, которые подготовят нашу страну к досрочным выборам и обязательно вернут ее на путь европейской интеграции».

Алексий Петриашвили до этого был старшим научным сотрудником Фонда стратегии и международных исследований Грузии (Фонд Рондели), однако по мере приближения решающих выборов он решил перейти с академической работы в политическую сферу. В 2004-2009 годах Алексий Петриашвили был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Туркменистане и Афганистане. Имеет более чем 25-летний опыт дипломатической службы.

Алексий Петриашвили участвовал в недавних протестах против закона об «иностранных агентах». 28 апреля во время одной из акций протеста он был задержан полицией по обвинению в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

