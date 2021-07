После выхода ГМ из Соглашения от 19 апреля Шарль Мишель приступает к консультациям с партиями

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 29 июля, что после выхода правящей Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля начнутся консультации с политическими партиями Грузии.

Президент Мишель отметил, что он «в равной мере» учел выход Грузинской мечты из Соглашения и отказ Единого национального движения подписать документ.

Президент Европейского совета отметил, что он по-прежнему убежден в том, что соглашение, достигнутое между сторонами 19 апреля в результате его посредничества, было «лучшим способом улучшить повестку дня реформ, которая укрепит демократические институты Грузии и будет способствовать благополучию, созданию рабочих мест и росту».

«Я не вижу альтернативы последовательной, глубокой избирательной и судебной реформе, а также свободным и справедливым выборам», — заявил он, призвав все партии «ставить интересы своих граждан на первое место».

После того, как Грузинская мечта вышла из соглашения, в тот же вечер президент Мишель обсудил ситуацию и отношения между ЕС и Грузией с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Посреднический процесс ЕС между правящей командой и оппозицией Грузии, который длился в течение почти двух месяцев, 19 апреля завершился заключением соглашения. Соглашение должно было положить конец политическому кризису в стране, который последовал за непризнанием оппозицией результатов парламентских выборов 2020 года и бойкотом нового Парламента.

