НПО: Решение Грузинской мечты угрожает евроатлантическому будущему страны

Более двадцати неправительственных организаций Грузии выступили с совместным заявлением в ответ на выход Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля, заявив, что это решение является отказом властей от «мирного развития» евроатлантического курса страны и демократических реформ.

По мнению правозащитников, это решение правящей команды еще больше усугубит политический кризис и поляризацию накануне выборов, и оно «служит лишь желанию сохранить власть».

По их заявлению, власти готовы «пожертвовать благополучием страны, западным курсом, демократическим развитием и дружескими отношениями со стратегическими партнерами» ради сохранения власти.

Вместе с другими совместное заявление подписали: Международная прозрачность — Грузия; Международное общество за справедливые выборы и демократию; Демократическая инициатива Грузии; Фонд Открытого общества и Центр социальной справедливости.

Сегодня председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что, учитывая, что через 100 дней после заключения Соглашения от 19 апреля «более половины» оппозиционных депутатов не подписали документ, «очевидно, что он себя исчерпал» и, следовательно, «аннулирован». Решение правящей партии уже подверглось критике со стороны оппозиционного спектра.

