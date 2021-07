США откликнулись на выход Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля

Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс и семь сенаторов из Комитете по внешним отношениям подвергли критике правящую Грузинскую мечту за выход из Соглашения от 19 апреля, достигнутого при посредничестве Евросоюза.

Пресс-спикер отметил, что выход из соглашения «подрывает согласованный путь развития страны через реформы и создает угрозу возвращения в политический кризис». Он призвал все партии к совместной работе, чтобы продвинуть Грузию по евроатлантическому пути.

Сенаторы Джин Шахин, Рон Джонсон, Джим Риш, Бен Кардин, Роб Портман, Крис Ван Холлен и Джон Баррассо назвали «печальным» решение «Грузинской мечты» «в одностороннем порядке» выйти из соглашения «в решающий момент» для демократического развития Грузии.

По их мнению, последние события в стране «подрывают» усилия, предусмотренные многопартийным соглашением, включая «критически важные» реформы в судебной и избирательной системах.

«Печально, что соглашение не было подписано всеми избранными партиями или не было выполнено добросовестно», — добавили сенаторы. Избирательный блок ЕНД – Сила в единстве, Альянс патриотов, Европейская Грузия и Лейбористская партия — это те субъекты, которые преодолели избирательный барьер, но не подписали Соглашение от 19 апреля.

Однако сенаторы также отметили, что «долг именно правящей партии заключается в том, чтобы отложить в сторону политические разногласия и обеспечить инклюзивные, многопартийные парламентские процессы».

Они также подчеркнули важность «продолжения усилий» по укреплению верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов в октябре 2021 года, а также посредством реформ. «Провалы на пути развития демократии в Грузии могут поставить под угрозу продвижение Грузии к членству в ЕС и НАТО и нанести ущерб двусторонним отношениям между США и Грузией. Такой результат пойдет на пользу только Кремлю», — заявили сенаторы.

