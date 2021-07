Посольство США: США очень обеспокоены и разгневаны выходом Грузинской мечты из соглашения 19 апреля

Посольство США в Грузии заявляет, что Соединенные Штаты «очень обеспокоены и разгневаны» в связи с «односторонним решением» Грузинской мечты о выходе из Соглашения от 19 апреля, и поясняет, что это решение правящей партии «создает еще большую политическую нестабильность и вызывает вопросы о приверженности Грузинской мечты демократическим целям Грузии».

«Обеспокоенность Вашингтона все более углубляется неоднократными шагами назад на пути Грузии к демократическому будущему», — говорится в заявлении посольства от 29 июля.

Как поясняет посольство, документ, подготовленный в результате сложных шестимесячных совместных переговоров, который подписали 115 депутатов как минимум от шести партий, «представляет собой необходимый путь для продвижения вперед грузинского народа и его демократии».

Посольство напомнило участникам соглашения, что они обещали «уменьшить глубокую поляризацию в стране, которая препятствует демократическому прогрессу Грузии». В посольстве также подчеркивают, что односторонний выход Грузинской мечты из соглашения является очередным отходом от его «содержания и духа».

«Все подписавшие стороны должны нести ответственность за свои обязательства по соглашению, в то время как мы продолжаем настаивать на том, чтобы все стороны подписали и полностью соблюдали соглашение», — говорится в заявлении посольства.

Посольство США также поясняет, что соглашение является «важным руководством» к реформам, которые необходимы для укрепления демократических институтов Грузии, снижения политизации судебной системы, улучшения избирательной системы Грузии, перераспределения власти в Парламенте и укрепления верховенства закона».

«Реформы, которые должны быть результатом инклюзивного, многопартийного процесса, по-прежнему остаются безотлагательными и необходимыми», — говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что «интересы Грузии будут защищены наилучшим образом», если «вопросы реформы будут основываться на многопартийном консенсусе, а не на односторонних действиях одной партии».

Соединенные Штаты считают своевременный прогресс в реализации этих реформ, направленных на прекращение цикла политического кризиса в Грузии и для евроатлантического будущего страны, наиболее «ответственным» путем, подчеркивая, что «дестабилизирующие и вызывающие раскол действия приносят пользу только тем, кто стремится подорвать стабильность и успех демократии».

В заключение посольство США еще раз призывает «все партии, включая Грузинскую мечту, к совместной работе и добросовестному выполнению взятых на себя обязательств, по которым они договорились и которые крайне важны для своевременной интеграции Грузии в семью европейских наций».

