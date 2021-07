Президент ПАСЕ посещает Грузию

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рик Демс 27-28 июля посещает Грузию, где уже встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем Парламента Кахой Кучава, а также депутатами правящей команды и оппозиции.

Во время встречи с премьер-министром Грузии стороны обсудили предстоящие 2 октября выборы в органы местного самоуправления, насилие на почве гомофобии 5-6 июля и выполнение Соглашения от 19 апреля. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министр отметил, что правительство страны «мотивировано в проведении местных выборов в 2021 году в спокойной и прозрачной обстановке».

Согласно той же информации, премьер-министр также подчеркнул, что во время событий 5-6 июля «полиция работала на высоком уровне, все факты насилия в отношении журналистов будут расследованы в короткие сроки, и все виновные будут должным образом наказаны».

Как сообщили в Администрации правительства, Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая команда «выполнила условия соглашения (от 19 апреля), и процесс продолжается». Во встрече также участвовал министр иностранных дел и вице-премьер Грузии Давид Залкалиани.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, одной из основных тем обсуждения во время встречи с председателем Парламента Кахой Кучава были предстоящие выборы в самоуправление и соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС.

Согласно тому же сообщению, Рик Демес на встрече подчеркнул, что все политические партии должны принять участие в реализации соглашения. Единое национальное движение — единственная оппозиционная партия в Парламенте, которая еще не подписала соглашение.

На встрече с депутатами правящей партии, на которой присутствовали председатель партии Ираклий Кобахидзе, а также Георгий Хелашвили, Мака Бочоришвили и Ираклий Чиковани, президент ПАСЕ обсудил происходящие в регионе процессы и российскую оккупацию.

«Для нас очень важно, чтобы под непосредственным наблюдением ПАСЕ находились процессы, которые происходят на оккупированных территориях, особенно в сфере прав человека», — сказал Рику Демсу Ираклий Кобахидзе.

Президент ПАСЕ встретился с депутатами от оппозиции — представителем Единого национального движения Хатией Деканоидзе, депутатом от Лело Бадри Джапаридзе, депутатом-республиканцем Хатуной Самнидзе, депутатом от партии «Граждане» Алеко Элисашвили и депутатом то Европейских социалистов Придоном Инджия.

«Мы однозначно указали на то, что, к сожалению, Грузинской мечте характерно неуважение и нарушение договоренностей, и мы видели это в контексте соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС», — сказал депутат Лело Бадри Джапаридзе, добавив, что «необходимо давление со стороны наших европейских друзей, чтобы соглашение было выполнено в полной мере».

Как сообщает пресс-служба Парламента, 27 июня президент Демс также встретился с представителями грузинской делегации в ПАСЕ.

В рамках визита Рик Демс также встретится с министрами юстиции и внутренних дел — Рати Брегадзе и Вахтангом Гомелаури.

