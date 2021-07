Участники контракции разобрали палатки перед зданием Парламента, установленные протестующими против правительства

Собравшиеся 5 июля на проспекте Руставели ультраправые группы, выступающие против запланированного на сегодня «Марша достоинства», разобрали стоящие перед зданием Парламента палатки, установленные там протестующими против властей. В то время, когда радикальные группировки разрушали палатки, полиция практически отсутствовала на месте.

Активисты оппозиции и гражданского общества установили палатки перед зданием Парламента несколько месяцев назад после обострения политического кризиса из-за задержания лидера ЕНД Ники Мелия в феврале этого года.

Помимо палаток, принадлежащих Единому национальному движению, у здания Парламента такде стояли палатки Малхаза Мачаликашвили, отца Темирлана Мачаликашвили, убитого в результате антитеррористической спецоперации в декабре 2017 года, и брата протоиерея Георгия Мамаладзе. Они оба требовали справедливого расследования.

Чтобы сорвать «Марш достоинства», вчера в центре Тбилиси начали мобилизоваться представители ультраправых и прокремлевских группировок. Один из лидеров гомофобных группировок разбил палатки возле станции метро «Руставели» против «ЛГБТ-пропаганды».

Епископ Бодбийский Якоб, которого также заметили на проспекте Руставели, заявил сегодня журналистам, что считает проведение прайда ЛГБТК + Прайда хуже, чем российская оккупация Абхазии и Цхинвальского региона. По его словам, Грузия все равно вернет себе контроль над этими регионами, а Прайд нанесет непоправимый урон моральному духу, духовности и традициям грузинского народа.

3 июля Грузинская Православная Церковь объявила, что 5 июля в церкви Кашуэти, напротив здания Парламента, состоится молебен. Патриархия ГПЦ заявила, что целью «Прайда» является «пропаганда извращенного образа жизни», и призвала население «мирно выразить свой протест».

