Патриархия ГПЦ: ситуация в медиапространстве стала крайне агрессивной

Грузинская Православная Церковь в опубликованном сегодня заявлении обвинила настроенные критически к властям телекомпании «Мтавари архи», «Пирвели» и «Формула» в использовании «языка ненависти», заявив, что «Грузинская церковь в течение определенного времени подвергается серьезным атакам».

«Зачастую журналисты упомянутых телеканалов (мы думаем, что по указанию руководителей) вместо того, чтобы объективно освещать информацию, озвучивают необоснованные оценки и необоснованные обвинения, целенаправленно искажают факты и пытаются вывести из равновесия респондента провокационными вопросами; Затем выпускают вырванные из контекста, смонтированные сюжеты таким образом, чтобы зритель воспринимал священнослужителя как насильника», — говорится в заявлении.

Заявление Патриархии было опубликовано после того, как журналисты обвинили Патриархию и отдельных священнослужителей в подстрекательстве к насилию на почве гомофобии 5 июля в Тбилиси. Всего во время событий в столице в тот день 53 журналиста получили увечья различной степени. Среди них был Александр Лашкарава, оператор телекомпании «Пирвели», который был найден мертвым в своем доме 11 июля, через шесть дней после его избиения агрессивными группами.

По утверждению Патриархии, несмотря на то что «некоторые проступки со стороны отдельныз представителей духовенства» действительно имели место, «преднамеренно происходит обобщение отдельного случая и перенесение акцента на насильственное поведение со стороны церковных служителей». «Они даже не упоминают, сколько священников спасли от насилия тех же журналистов 5-6 июля», — заявили в Патриархии.

Патриархия также подвергла критике иностранные посольства и неправительственные организации, заявив, что «нормы журналистской этики грубо нарушаются, а психологическое насилие и воспрепятствование гражданскому миру по-прежнему демонстрируются публично, что почему-то остается незамеченным для посольств и неправительственного сектора».

В заявлении также говорится, что «к сожалению, некоторые члены политических партий также не отстают от СМИ в оскорблении Церкви и создании беспорядков».

«Руководители храмов могут письменно обратиться к того или иного телеканала и сообщить, что они не хотят общаться с журналистами их телеканала, потому что сталкиваются с препятствующими обстоятельствами. Также целесообразно разместить соответствующее объявление у входа во двор храм», — сказали в Патриархии, добавив, что «в случае неудовлетворения просьбы полиция обязана ограничить передвижение таких журналистов по вашему пространству».

Наряду с Патриархией лидеры правящей Грузинской мечты также говорят о «психологическом насилии» со стороны СМИ. Каха Каладзе, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии, осудил насилие в отношении журналистов во время своего повторного выдвижения мэром, но сказал, что «мы часто слышим, как людей унижают, клевещут и используют буллинг с различных телеканалов только за иные политические или другие признаки».

«Не меньшее зло — психологическое насилие, которое, к сожалению, имеет место в нашем обществе в течение уже многих лет», — сказал он.

