Грузия получила 500 000 доз вакцины Синовак

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 20 июля, что страна получила 500 000 доз вакцины Синовак китайского производства.

По словам главы правительства, в настоящее время в Грузии больше вакцин, чем необходимо, и призвал население более активно участвовать в процессе вакцинации.

За несколько дней до получения новой партии Синовак 14 июля в Грузию прибыло 28 000 доз вакцины Пфайзер, а 2 июля Грузия получила по полмиллиона доз вакцин Синовак и Синофарм.

Грузия начала процесс вакцинации 15 марта, и на сегодняшний день 368 179 граждан получили одну дозу, а 132 207 человек прошли полную вакцинацию. В настоящее время в стране используются вакцины АстраЗенека, Синофарм, Синовак и Пфайзер.

Сегодня в Грузии зарегистрировано 2 616 новых случаев заражения Ковид-19. В результате ежедневный показатель положительности тестирования увеличился до 7,19%. Число активных случаев заражения также увеличилось до 18 197, что является самым высоким показателем с 25 декабря 2020 года.

