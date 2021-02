За приговором Зазе Гахеладзе последовали международные отклики

Международное сообщество, в том числе содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Грузии, посольства США и Великобритании в Тбилиси, а также Представительство ЕС осудили недавний судебный процесс над гражданином Грузии Зазой Гахеладзе в оккупированным Цхинвальском регионе.

Содокладчики ПАСЕ по мониторингу в Грузии Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) заявили 9 февраля, что Заза Гахеладзе, которого «т.н. суд Цхинвали» приговорил к 12,5 годам лишения свободы, должен быть немедленно освобожден.

Содокладчики подчеркнули ответственность России как страны, осуществляющей «контроль» над Цхинвальским регионом, и подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

8 февраля Посольство Великобритании в Тбилиси также потребовало немедленного освобождения Гахеладзе, заявив, что «любой гражданин Грузии должен иметь возможность свободно передвигаться в пределах границ Грузии, признанных на международном уровне».

Посольство США в Тбилиси 5 февраля осудило незаконный вердикт властей Цхинвали, заявив, что этот приговор является «еще одним примером попыток России незаконно контролировать и использовать грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия».

Посольство выразило поддержку Гахеладзе и его семье, отметив, что действия России «представляют угрозу для жизни, прав, культуры и личных свобод людей, проживающих на этой территории Грузии и на прилегающих территориях».

В посольстве подчеркнули, что инцидента бы не произошло, «если бы Россия выполнила свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года, которое предусматривает отвод ее войск на доконфликтные позиции».

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель 5 февраля также откликнулся на приговор Гахеладзе и потребовал его немедленного освобождения. Посол подчеркнул, что «ЕС будет продолжать заниматься вопросами прав человека и безопасности проживающего вдоль административных границ населения, пострадавшего от конфликта».

«ЕС также напоминает Российской Федерации о ее ответственности в соответствии с решением Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года», – сказал Харцель.

