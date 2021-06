Члены семьи и сторонники Зазы Гахеладзе провели шествие

Члены семьи и родственники Зазы Гахеладзе, гражданина Грузии, незаконно задержанного и впоследствии осужденного в Цхинвали в июле 2020 года, а также гражданские активисты провели сегодня шествие протеста в регионе Шида Картли с требованием его освобождения.

Шествие началось из родного села Гахеладзе Квемо Чала, расположенного примерно в 3 километрах от линии оккупации, и закончилось у монастыря Самтависи.

Отец Зазы Гахеладзе, Михаил Гахеладзе, изначально хотел пересечь линию оккупации в знак протеста, но вчера правительство Грузии и Патриархия пытались его переубедить. Сегодня Михаил Гахеладзе отметил, что он изменил свое решение после обращения Патриарха. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к Патриарху Московскому Кириллу за помощью в освобождении гражданина Грузии.

Отец Гахеладзе обвинил власти Грузии в «бездействии» и сказал, что он прислушался к просьбе Патриарха дать власти возможность для принятия мер, чтобы «не произошло то, чтобы с этими обещаниями и ложной надеждой мы терпели и ждали нашего сына еще один год или два года».

Вчера члены семьи Гахеладзе встретились с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а затем с епископами Гори и Атени, а также Самтависи и Каспи — Андриа и Дамиане.

22 июня служба безопасности оккупированного Цхинвальского региона предупредила протестующих, что в случае «провокаций» и пересечения разделительной линии будут приняты соответствующие меры. Отметив, что Тбилиси подчеркивал важность решения вопроса в рамках международных механизмов, «Комитет госбезопасности» Цхинвали заявил, что грузинские «оппозиционные силы» пытались сорвать переговоры.

Вопрос об освобождении Гахеладзе также обсуждался сегодня и на заседании Совета национальной безопасности, которое созвал премьер-министр Гаришвили. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил после заседания, что правительство сделало все возможное, чтобы привлечь всех международных партнеров Грузии к освобождению Гахеладзе.

«Я надеюсь, что (в Цхинвали) будет принято разумное решение и что этот человек скоро вернется к своей семье», — заявил Гомелаури, добавив, что он не может говорить о деталях, поскольку это может «навредить и сорвать переговоры».

Сегодня же семь неправительственных организаций выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что можно сделать больше, в том числе «установить линии коммуникации с де-факто режимом Цхивали» для обеспечения освобождения гражданина Грузии.

В совместном заявлении содержится призыв к властям Грузии «разработать эффективную политику в области прав человека в конфликтных регионах, основываясь на передовой практике и опыте, уже накопленном в этой области». Заявление подписали Центр социальной справедливости, Права Грузия, Ассоциация молодых юристов Грузии, Институт исследования демократии, Центр по правам человека, Фонд «Открытое общество», Ассоциация «Согласие».

Заза Гахеладзе был сначала ранен в ногу, а затем «незаконно» задержан российскими оккупационными силами в июле 2020 года. Его обвиняют в «незаконном» пересечении разделительной линии, а также в нападении на сотрудников правоохранителей. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы в Цхинвали.

