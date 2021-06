Тамар Жвания уходит в отставку

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания объявила сегодня, что уходит в отставку 1 июля, «что позволит политическим партиям избирать председателя ЦИК на основе обновленного Избирательного кодекса».

По словам Жвания, «избирательные регуляции, принятые на основе соглашения Шарля Мишеля, открыли новую реальность», а «избрание председателя (Центральной) избирательной комиссии по новым правилам станет дополнительным, способствующим фактором для широкого политического согласия».

«Я уверена, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что, в свою очередь, пойдет на пользу Избирательной администрации, предстоящему избирательному процессу и нашей стране в целом», — добавила она.

Согласно Избирательному кодексу, теперь у президента Саломе Зурабишвили есть 2 дня, чтобы выдвинуть нового кандидата, после чего новый председатель ЦИК будет утвержден Парламентом 2/3 голосов на следующие пять лет.

Если кандидат не наберет необходимое количество голосов, то такое же количество депутатов потребуется для его утверждения во второй раз, 3/5 — в третий раз, последний раз, т.е. голоса 76депутатов. В случае избрания простым большинством, новый председатель ЦИК будет занимать должность временно, только в течение 6 месяцев.

Тамар Жвания была назначена председателем ЦИК в 2013 году, а в 2018 году она заняла эту должность на второй срок. Отставка Жвания была одним из главных требований оппозиции после парламентских выборов 31 октября 2020 года. По утверждению оппозиции, выборы прошли с «существенными нарушениями» и были «сфальсифицированы».

