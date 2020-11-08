Ника Мелия, один из лидеров Единого национального движения, призывает протестующих отправиться к зданию ЦИК, 8 ноября, 2020 г., Фото: скриншот из видео Радио Свобода
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Тысячи протестующих направились шествием к зданию ЦИК с требованием досрочных выборов

08/11/2020 - 21:05
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Тысячи протестующих, возглавляемые оппозиционными партиями, направились шествием к зданию ЦИК, с требованиями отставки председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания. Лидеры оппозиции заявляют, что планируют пикетировать здание ЦИК до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Оппозиция приняла решение отправиться к зданию ЦИК после того, как в 20:00 истек срок ультиматума, выдвинутого Грузинской мечте. Оппозиция требует назначения внеочередных выборов, отставки председателя ЦИК Тамар Жвания, формирования новых избирательных комиссий и освобождения «политических заключенных».

Один из лидеров Единого национального движения Ника Мелия заявил, что председатель Парламента девятого созыва Арчил Талаквадзе и исполнительный секретарь Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе связались с оппозицией и предложили встретиться с ними завтра. Однако, по его словам, оппозиция отклонила это предложение и потребовала от властей немедленных действий.

Основные оппозиционные партии, в том числе Единое национальное движение, Европейская Грузия, Лело за Грузию, Стратегия Агмешенебели, Лейбористская партия, Граждане и Демократическое движение — Единая Грузия, собрали тысячи своих сторонников у здания Парламента 8 ноября в 15:00, чтобы выразить протест против «сфальсифицированных выборов».

В ответ на требования оппозиции вице-спикер Парламента Георгий Кахиани заявил, что оппозиция вправе организовывать акции протеста и выдвигать «абсурдные» требования.

Ранее на этой неделе почти все оппозиционные партии подписали соглашение, в котором они выразили недоверие результатам парламентских выборов 31 октября и отказывались проходить в Парламент. Оппозиция утверждает, что Грузинская мечта и ЦИК сфальсифицировали выборы.

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08/11/2020 - 21:05
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