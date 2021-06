Омбудсмен представил в Парламент доклад о правах человека за 2020 г.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария 23 июня представила в Парламент Доклад «О ситуации с правами и свободами человека в Грузии» за 2020 год. Доклад охватывает широкий спектр вопросов прав человека в стране и подчеркивает недостатки, выявленные за отчетный период.

Право на жизнь

В прошлом году Аппарат Народного защитника рассмотрел материалы 17 завершенных дел о смерти заключенных в 2015-2018 годах и установил, что по результатам экспертизы у заключенных были серьезные проблемы со здоровьем, в связи с которыми им не было оказано лечения в пенитенциарных учреждениях. «Следствие интересовало только причины смерти и не стремилось определить, в какой степени заключенные получали соответствующую и адекватную медицинскую помощь при их жизни», — говорится в документе.

В докладе также упоминается убийство 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, и говорится, что следственные действия, проведенные на начальном этапе, были неполноценными. «Некоторые недостатки позже были устранены следствием, но со стороны полиции были проявлены возможные факты нарушения прав фигурантов дела», — говорится в документе.

Омбудсмен также акцентирует внимание и на дело Темирлана Мачаликашвили, который был ранен во время спецоперации в Панкисском ущелье в 2017 году и позже скончался, а также на дело убийства на улице Хорава, отмечая, что в первом случае «ряд вопросов остался без ответа со стороны следствия», а в рамках «(второго) дела текущая служебная проверка до сих пор не завершена».

Ненадлежащее обращение, пенитенциарная система

Согласно докладу, как и в предыдущие годы, одной из «серьезных проблем» в 2020 году было ненадлежащее обращение и в этом направлении в Аппарате омбудсмена было зарегистрировано 154 заявлений. Из них 77 касались сотрудников пенитенциарных учреждений, а 60 — сотрудников полиции. «В 34,3% рассмотренных нами дел (463 подозрительных случаев) были выявлены повреждения во время задержания или после него. Примечательно, что в последние годы мы наблюдаем тенденцию к ухудшению отношения к задержанным гражданам. В частности, в 2018 году аналогичный показатель составлял 26,8%, а в 2019 году — 31,8%», — говорится в документе.

«Несколько задержанных сообщили о ненадлежащем обращении со стороны сотрудников полиции в полицейской машине (в остановленной машине или во время транспортировки), включая избиения. Об автомобиле, как месте предполагаемого ненадлежащего обращения, также говорится и в докладе государственного инспектора», — говорится в документе.

В контексте пенитенциарной системы проблемой номер один омбудсмен называет «неформальное управление», которое «создает насильственную среду в учреждениях». В результате изучения дел Аппаратом омбудсмена было установлено, что «заключенные предоставили следственным органам подробную информацию о схеме неформального уголовного управления».

«Несмотря на то, что заключенные предоставили следственным органам подробную информацию о неформальной схеме криминального управления, о вовлеченных лицах, совершенных ими ​​предполагаемых преступных действиях, органы прокуратуры Грузии и орган внутреннего мониторинга Пенитенциарной службы не имели мотивации эффективного реагирования и наказания ответственных лиц по таким делам», — говорится в докладе.

По словам омбудсмена, существенным вызовом является и длительная изоляция заключенных, а также «продолжается практика деэскалации заключенных (в том числе несовершеннолетних обвиняемых) и длительного, частого и необоснованного помещения в одиночные камеры».

Оккупированные территории

В докладе также заострено внимание на сложной ситуации с точки зрения защиты прав человека в оккупированных регионах Грузии, включая ограничение свободы передвижения путем закрытия т.н. пунктов пересечения, что лишает местных жителей возможности перейти на подконтрольную Тбилиси территорию и получить соответствующие медицинские услуги.

В документе также говорится о попытках перейти на подконтрольную Тбилиси территорию из оккупированной Абхазии путем пересечения реки Ингури вплавь, в результате которых в прошлом году погибло несколько человек.

В докладе также упоминаются случаи незаконного задержания в оккупированных регионах граждан Грузии — Зазы Гахеладзе, Важи Гаприндашвили, Геннадия Бестаева, Ираклия Бебуа, Рамаза Бегелури, Мириана Тазиашвили и Хвичи Мгебришвили.

Среди прочего в документе упоминаются проблемы с правами человека на оккупированных территориях, в том числе запрет на обучение на родном языке и бесчеловечное обращение с заключенными.

Трудовые права

В документе также дается оценка поправкам к Трудовому кодексу, которые были одобрены Парламентом 30 сентября 2020 года, и подчеркивается, что «трудовые отношения в контексте дискриминации были одной из самых уязвимых сфер в этот отчетный период». Аппарат омбудсмена особенно подчеркнул тяжелые трудовые права занятых в медицинской сфере.

«Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, вспомогательный медицинский персонал работает более 40 часов, и 84,6% из них получают зарплату менее 500 лари, а 100% не получают оплату за сверхурочные часы работы ни в обычные, ни в нерабочие дни», — говорится в докладе.

