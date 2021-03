Суд признал 5 человек виновными в убийстве Георгия Шакарашвили

Мцхетский районный суд сегодня признал 5 человек виновными в убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили в июне 2020 года.

Суд приговорил троих совершеннолетних из них к 16 годам лишения свободы, а размер наказания еще двух несовершеннолетних будет объявлено в ближайшие дни.

Суд полностью согласился с доказательствами стороны обвинения, которое выдвинуло против задержанных обвинения в нарушении статьи 119 (2) Уголовного кодекса, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 17 лет.

По заявлению защиты, они не ожидали такого приговора. По их словам, в деле нет «никаких доказательств», подтверждающих убийство. Адвокаты обжалуют решение суда в вышестоящих инстанциях.

По делу о смерти Георгия Шакарашвили в июне прошлого года прокуратура задержала 17 человек по обвинению в организации группового насилия, участия нем, а также незаконном лишении свободы. Позже в августе того же года пятерым из них утяжелили обвинение по статье умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

Первоначально инцидент начался 18 июня, на вечеринке в загородном доме в городе Мцхета, на которой также присутствовал Георгий Шакарашвили. В результате спора, произошедшего между гостями, был избит Вахтанг Чиковани, которого сегодня суд признал виновным. После этого он вернулся в Тбилиси из Мцхета и с целью мести снова отправился в Мцхета со своими друзьями на автомобилях Тойота Камри и Мерседес.

По версии следствия, к тому времени большинство присутствовавших на вечеринке, в том числе Шакарашвили вместе с несколькими другими лицами, вышли из дома, где проходила вечеринка, и направились в сторону Тбилиси пешком, когда на них напали пассажиры приехавшего из Тбилиси Мерседеса, избили лиц, которые были вместе с Шакарашвили и в считанные минуты покинули место происшествия. Сам Шакарашвили скрылся.

По информации прокуратуры, Шакарашвили и сопровождавшие его лица продолжили путь в сторону Тбилиси пешком, когда на этот раз им дорогу перекрыл автомобиль Тойота Камри. Шакарашвили и находившиеся вместе с ним лица разбежались в разные стороны. Пассажиры Тойоты погнались за Шакарашвили, «жестоко» избили его и выбросили в реку Арагви, после чего он скончался.

Из 17 задержанных суд признал шестерых виновными в организации и участии в группового насилия в ноябре прошлого года.

