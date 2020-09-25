Хвича Мгебришвили, задержанный 3 июля «за нарушение государственной границы» в оккупированном Цхинвали, освобожден из заключения. Фото: скриншот из видео ТВ «Формула»
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Оккупированный Цхинвали освободил гражданина Грузии из заключения

25/09/2020 - 17:41
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Гражданин Грузии Хвича Мгебришвили, который был задержан цхинвальскими властями 3 июля «за нарушение государственной границы», был освобожден из заключения 25 сентября. По утверждению властей оккупированного Цхинвали, Мгебришвили пытался проникнуть в регион с целью сбора летучих мышей для Лаборатории Лугара.

​​Мгебришвили был доставлен на контролируемую Тбилиси территорию, в село Эргнети у линии оккупации сегодня в полдень. Заместитель директора Информационно-аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе заявил, что состояние здоровья Мгебришвили удовлетворительное.

Мгебришвили будет помещен в карантин на восемь дней из-за ограничений, введенных в связи с Ковид-19.

Задержание Хвичи Мгебришвили было одним из основных вопросов, которые обсуждали участники 97-го заседания Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) 24 сентября. После встречи Антадзе сообщил, что Мгебришвили выйдет на свободу 25 сентября.

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25/09/2020 - 17:41
3 1 minute read

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