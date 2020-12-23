Мириан Тазиашвили вернулся в семью, фото: скриншот из видео СГБ Грузии
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В Цхинвали освободили из заключения гражданина Грузии

23/12/2020 - 13:07
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По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, в оккупированном Цхинвали из заключения освободили гражданина Грузии Мириана Тазиашвили, которого передали властям Грузии 22 декабря.

Мириан Тазиашвили был задержан представителями оккупационного режима 20 ноября на оккупированной территории в районе села Зардиаанткари Горийского муниципалитета.

Ему присудили два месяца лишения свободы за «незаконное пересечение государственной границы», но был освобожден примерно через месяц после задержания.

Заместитель директора Аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе заявил, что освобождение Тазиашвили стало результатом «повседневной работы» международных партнеров Грузии и различных ведомств, вовлеченных в этот процесс.

По сообщениям, грузинская сторона поднимала вопрос о задержании Тазиашвили на последнем раунде Женевских международных дискуссий, а также на подготовительной к дискуссиям встрече с сопредседателями.

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23/12/2020 - 13:07
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