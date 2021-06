Прокуратура: Секретные записи с участием Беры Иванишвили — это монтаж разговоров до 2012 года

Генеральная прокуратура Грузии заявила 18 июня, что опубликованные в марте текущего года телекомпанией «Пирвели» скрытые аудиозаписи с участием Беры Иванишвили, сына основателя Грузинской мечты, миллиардера Бидзины Иванишвили, действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и нынешнего руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе — это «сфальсифицированная» и «смоделированная» версия, полученная путем монтажа частных разговоров, незаконно полученных в 2011-2012 гг.

По заявлению прокуратуры, промежуточные результаты расследования показали, что тайная прослушка разговоров Беры Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе началась по поручению руководителей Департамента конституционной безопасности МВД 4 октября 2011 года, за день до того, как Бидзина Иванишвили объявил о создании политической парти и планах участия в выборах.

Как заявила прокуратура, по заключению экспертизы, участвовавший в аудиозаписи человек, голос которого похож на голос Беры Иванишвили, в момент записи был в возрасте 13-18 лет, участник беседы, голос которого похож на голос Ираклия Гарибашвили, был в возрасте 25-30 лет, а участник, голос которого похож на голос Анзора Чубинидзе – в диапазоне 35-40 лет.

По информации главного следственного ведомства, всех трех из них прослушивали по 13 различным уголовным делам, с которыми никто из них не имел никакого отношения, под вымышленными именами и псевдонимами. В то же время, по данным прокуратуры, также велась незаконная прослушка в отношении других членов семьи Иванишвили, оппозиционно настроенных политиков, руководителей СМИ и журналистов.

По заявлению прокуратуры, после того как Бидзина Иванишвили объявил о переходе в политику, в отношении его семьи, в том числе «несовершеннолетнего» Беры Иванишвили, началось распространение содержащих угрозы сообщений в публичном пространстве, в том числе в социальных сетях, информацию о которых передавали Службе ​​личной охраны семьи, которую тогда возглавлял Анзор Чубинидзе. Соответственно, в 2011 году для проверки одного из таких сообщений представители Службы охраны Беры Иванишвили дважды встречались с их авторами и беседовали в присутствии их родителей и соседей. «Никакого насилия, угроз, принуждения или других признаков преступления во время встречи не было», — говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуратура также обратила внимание на эпизод аудиозаписи, где Бера Иванишвили предположительно сказал Ираклию Гарибашвили, что ему позвонят министры. Прокуратуры пояснила, что, согласно экспертизе Бюро им. Самхараули, слово «министры» в записи вообще не упоминалось.

«Посредством редактирования двух слов получены слова «мил» («труба» — примечание переводчика) и «стеби» (суффикс «сты» во множественном числе – примечание переводчика), а путем их выборочной фиксации получается похожее слово «мили-сты» («мили-стеби» в грузинском – примечание переводчика)», — заявили в следственном органе, добавив, что «в целом, чтобы получить желательные для авторов монтажа аудиозаписи, в записях отмечаются следы монтажа в в 170 местах».

Прокуратура также отметила, что до сих пор не получила материалы, запрошенные у телекомпании «Пирвели» для установления подлинности скрытых записей и проведения экспертизы.

Предыстория

Скрытые аудиозаписи были опубликованы телекомпанией «Пирвели» 6 марта. В записях слышно, что Бера Иванишвили просит предположительно нынешнего руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе запугать, унизить и наказать молодых людей, которые писали оскорбительные комментарии в адрес семьи Иванишвили в Интернете. Согласно одной из аудиозаписей, Ираклий Гарибашвили также в курсе происходящего. Более того, он одобряет и поощряет эти действия.

Бера Иванишвили, Ираклий Гарибашвили и Анзор Чубинидзе не стали отрицать подлинности разговоров, но все трое подчеркнули, что это была «фальсификацией» телефонных разговоров, состоявшихся до 2012 года.

Прокуратура начала расследование дела 9 марта по обвинению в незаконном прослушивании и распространении информации.

