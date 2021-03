НПО требуют установления достоверности скрытых аудиозаписей и разъяснений премьер-министра

16 неправительственных организаций Грузии в совместном заявлении от 7 марта призвали власти страны провести прозрачное расследование и установить подлинность скрытых записей, опубликованных на телевидении, на которых Бера Иванишвили, сын основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, обсуждает предположительно с действующим премьер-министром Ираклием Гарибашвили и начальником Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе вопрос наказания тех молодых людей, которые в Интернете написали оскорбительные комментарии в адрес семьи Иванишвили.

Подписавшиеся под заявлением организации, включая Ассоциацию молодых юристов, Международное общество за справедливые выборы и демократию, «Международная прозрачность – Грузия» и Фонд Открытого общества, считают, что премьер-министр должен «немедленно» сделать разъяснения в связи с опубликованными записями и «дать четкий ответ по поводу их подлинности».

Правозащитники также призывают Парламент Грузии потребовать объяснений от Ираклия Гарибашвили и рассмотреть его возможное участие в предполагаемом преступлении.

По мнению правозащитников, если Ираклий Гарибашвили и Анзор Чубидзинидзе останутся на своих должностях, доверие общественности к расследованию будет низким.

