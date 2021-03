Бера Иванишвили: «Даже сегодня потребую ответа» у тех, кто оскорбит семью

9 марта телекомпания «Имеди» показала эксклюзивное интервью с Берой Иванишвили, сыном основателя правящей Грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Бера Иванишвили не стал отрицать подлинность скрытых аудиозаписей, опубликованных недавно на одном из телеканалов, и заявил, что разговор был записан летом 2011 года. Бера Иванишвили не стал выражать сожаления по поводу намерения наказать молодых людей за оскорбления его семьи и его матери.

«Я обязательно потребую ответа от такого человека и сегодня», – сказал Бера Иванишвили, добавив: «Покажите мне хоть грузинского мужчину, который имеет другое мнение по этому вопросу».

Это был первый отклик Беры Иванишвили на скрытые записи, в которых слышно, что он просил нынешнего начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе унизить, запугать и наказать молодых людей, которые размещали в Интернете оскорбительные комментарии в адрес семьи Иванишвили. Согласно записям, на эту тему он также беседует с действующим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, который хвалит и поощряет эти действия.

По утверждению Беры Иванишвили, запись сделана в 2011 году, за несколько месяцев до того, как Бидзина Иванишвили решил заняться политикой. По его словам, он и его несовершеннолетние поклонники стали объектами массированной атаки оскорблений в социальной сети.

По его словам, об этом была проинформирована служба охраны семьи, которую тогда возглавлял Анзор Чубинидзе, который «посетил этих людей с соблюдением всех законов, этики и морали».

«Там, даже в тех записях, ясно слышно, что когда речь идет о несовершеннолетнем человеке, на этой беседе присутствуют его родители, старшие соседи», – пояснил Бера Иванишвили, добавив, что «это было всего лишь словесное предупреждение или вразумление».

По словам Беры Иванишвили, целью записей, сделанных во время правления Единого национального движения, было «спровоцировать» семью Иванишвили. Он также обвинил прежние власти в «тотальном незаконном» прослушивании разговоров.

«Если эта запись была сделана в 2017 году, это означает, что Грузинская мечта прослушивает своего премьер-министра, прослушивает Анзора Чубинидзе, прослушивает меня, а затем передает эти записи на оппозиционные каналы, только не знает дату, когда сделана запись», – сказал Бера Иванишвили.

Предыстория

Незадолго до вчерашнего интервью с Берой Иванишвили телеканал «Имеди» также вчера предложил зрителю интервью с начальником Специальной службы государственной охраны Анзором Чубинидзе, в котором он сказал, что в опубликованной «смоделированной» записи беседа происходила в конце 2010 – начале 2011 года, когда в адрес Беры Иванишвили распространялись «угрожающие и провокационные высказывания».

Он также сказал, что разговаривал с одним из молодых людей из той группы, которая стояла за распространившимися в социальной сети угрозами, «благоприятной» среде в присутствии соседей, и, убедившись, что угрозы не будут продолжаться в будущем, он закончил разговор с ним и покинул место.

Телеканал «Пирвели» опубликовал скрытые аудиозаписи 6 марта, отметив, что запись могла быть в 2016-2017 гг. Поводом для такого вывода телекомпания назвала несколько деталей из записи, в том числе возраст одного из людей, к котором ездил Анзор Чубинидзе. В записи также слышно, что Бера Иванишвили разговаривает с Ираклием Гарибашвили о министрах, которые ему звонят.

Прокуратура начала расследование в связи со скрытыми записями 9 марта «по факту записи без разрешения», а также «незаконного использования и распространения информации».

По словам представителей правящей команды, в действиях Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе нет признаков преступления.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)