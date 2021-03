Скрытые записи: Бера Иванишвили поручает действующему начальнику Государственной охраны личную месть?

Телекомпания «Пирвели» 6 марта опубликовала скрытые аудиозаписи, в которых слышно, что певец Бера Иванишвили, сын основателя Грузинской мечты миллиардера Бидзины Иванишвили, просит, предположительно, нынешнего руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе запугать, унизить и наказать молодых людей, которые в Интернете написали оскорбительные комментарии в адрес семьи Иванишвили.

Телеканал также опубликовал и другие скрытые аудиозаписи, согласно которым, предположительно Бера Иванишвили обсуждает этот вопрос с нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили, который хвалит и поощряет эти действия.

Предполагаемая дата скрытой записи

По информации телекомпании «Пирвели», скрытые записи датируются примерно 2017 годом.

Председатель парламентской фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе заявил сегодня поздно вечером на брифинге, что записи были сделаны в 2010 году, до прихода Бидзины Иванишвили в политику, из которых один из «желтых» телеканалов «собрал отдельные фразы». По его словам, запись является «абсолютной фальсификацией», смонтированной методами «КГБ», и что «ведется информационный террор».

примечательно, что до того, как Бидзина Иванишвили объявил о своем переоде в политику в октябре 2011 года, семья Иванишвили, в том числе Бера Иванишвили, были мало известны грузинской общественности.

В 2010 году нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, приближенное лицо к Бидзине Иванишвили, был членом Наблюдательного совета «Карту банка» Иванишвили и директором студии звукозаписи Беры Иванишвили.

В 2010 году Анзор Чубинидзе служил в Департаменте полиции охраны МВД. С 2014 года по настоящее время возглавляет Специальную службу государственной охраны. На эту должность он был назначен премьер-министром Гарибашвили.

Сам Гарибашвили покинул пост премьер-министра в 2015 году и в 2017 году не занимал никакой политической должности.

Контекст происходящего

Скрытые аудиозаписи были распространены на фоне напряженной политической обстановки. Несколько дней возобновился приостановленный в декабре прошлого года диалог между правящей Грузинской мечтой и оппозицией, на котором посредником выступил президент Европейского совета Шарль Мишель. Политический кризис в стране возник после парламентских выборов в октябре 2020 года, результаты которых не признает оппозиция из-за «фальсификации». В связи с этим оппозиция бойкотирует новый Парламент. Кризис обострился после задержания председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

Говоря о распространенных аудиозаписях, один из лидеров Европейской Грузии Гига Бокерия заявил, что «эти люди (Грузинская мечта) – опасные люди для будущего Грузии». Он также ответил на пояснения Мамуки Мдинарадзе о том, что запись была сделана в 2010 году. Бокерия спросил: «Это они поступали так тогда, когда у них не было власти?!».

Перед тем, как были опубликованы аудиозаписи в полной мере, ссылаясь на анонс передачи с записями, народный защитник Нино Ломджария сделала комментарий. Омбудсмен Грузии осудил практику скрытых записей и подчеркнул отсутствие надлежащего расследования в этом отношении. По словам Нино Ломджария, только «эффективное» расследование может оценить, «содержат ли записи информацию о предполагаемых преступных действиях».

Телеканал «Пирвели» также опубликовал комментарий Анзора Чубинидзе по этому вопросу, который не отрицал подлинность записей, но сказал, что не может вспомнить беседу с Берой Иванишвили с подобным содержанием.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)