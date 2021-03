Начальник Специальной службы госохраны о скрытых аудиозаписях

Начальник Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе в интервью телеканалу «Имеди» 9 марта рассказал о скрытых аудиозаписях, опубликованных недавно на другом телевидении. В записях содержится беседа предположительно Беры Иванишвили, сына основателя правящей Грузинской мечты, миллиардера Бидзины Иванишвили, с самим Анзором Чубинидзе, а также с действующим премьер-министром Ираклием Гарибашвили по поводу наказания молодых людей за опубликованные ими в Интернете оскорбительные посты в адрес семьи Иванишвили.

Дата записи

В интервью Анзор Чубинидзе говорит, что разговор между ним и Берой Иванишвили, который можно услышать в опубликованной «смоделированной» записи – состоялся в конце 2010 – в начале 2011 года, когда Бидзина Иванишвили еще даже не заявлял о своем намерении заниматься политикой.

Чубинидзе опроверг предполагаемую версию телекомпании «Пирвели», что записи могли быть сделаны в 2016-2017 годах, заявив, что это была попытка обвинить действующего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и «чиновника» Анзора Чубинидзе «в каким-то абсурдном обвинении, что (они) преследуют и притесняют молодых людей».

По словам Анзора Чубинидзе, в то время, когда в адрес Беры Иванишвили распространялись «провокационные заявления, содержащие угрозы и оскорбительные слова», он был главой Службы охраны семьи Иванишвили, и участие в этом деле было его «прямой обязанностью». Соответственно, он смог «идентифицировать» тех, кто стоял за угрозами, и «оказалось, что это была определенная группа молодых людей».

Поиски молодых людей, их родителей

Анзор Чубинидзе пояснил, что после этого он связался с родителем одного из молодых людей, который «оказался адекватным человеком, хорошо понял причину беспокойства, подключился позитивно» и связал с тем молодым человеком, который «в основном распространял эти (угрожающие) посты».

По словам Чубинидзе, поскольку молодой человек был дома один, к процессу разговора с ним подключились соседи, чтобы создать для него благоприятную среду. По его словам, убедившись, что угроза не будет иметь дееспособного продолжения в будущем, он закончил разговор с молодым человеком и покинул место.

«Где тут состоявшееся преступление? Кто является постарадавшим?» – спросил Чубинидзе, добавив, что «преступление заключается в незаконном получении, хранении, затем моделировании и распространении (записей)».

Предыстория

В то время, когда подлинность и время записи остаются спорными, один из лидеров Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе вскоре после публикации записей заявил, что эти записи «фальсификация» разговоров 2010 года. Основываясь на некоторых деталях записей, телекомпания «Пирвели» и несколько других СМИ предположили, что записи могли быть сделаны в 2016-2017 гг.

6 марта телеканал «Пирвели» также опубликовал комментарий Анзора Чубинидзе, в котором он не отрицал подлинность записей, но сказал, что не может вспомнить беседу с таким содержанием с Берой Иванишвили.

Прокуратура начала расследование в связи со скрытыми записями 9 марта «по факту записи без разрешения», а также «незаконного использования и распространения информации» и пояснила, что будет назначена экспертиза для «установления их подлинности».

