Прокуратура начала расследование по скрытым записям по статье незаконной слежки и распространения

Генеральная прокуратура Грузии заявила 9 марта, что расследование по скрытым аудиозаписям, опубликованным по телевидению три дня назад, в которых предположительно участвовали Бера Иванишвили, сын основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили, и руководитель Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, начато по «фактам записи без разрешения», а также «незаконного использования и распространения информации» (ст. 158 УК Грузии).

По заявлению следственного ведомства, будут проведены все необходимые следственные действия для определения законности получения и распространения записи, а также назначены экспертизы для «установления их подлинности».

Представитель неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе заявил «Civil Georgia», что если бы записи были получены до 2014 года, то сегодня невозможно уже наказать кого-либо за это, поскольку истек шестилетний срок давности. Правящя команда утверждает, что «смонтированные» записи были сделаны в 2010 году.

Что касается распространения, Мшвениерадзе отметил, что постановка вопроса об ответственности телекомпании или журналиста в этом отношении «определенно не является лучшим решением или передовой практикой». Он также отметил, что прокуратура ничего не сказала о содержании записей, в которых есть признаки «возможного преступления».

После заявления прокурора депутат Парламента от Грузинской мечты и бывший министр юстиции Теа Цулукиани заявила: «если бы я была прокурором, я бы расследовала, кто (и с какой целью) записал незаконно несовершеннолетнюю Беру Иванишвили». Она добавила, что также определила бы, как эта запись попала в руки «однопартийной телекомпании Пирвели» и «с какой целью была смонтирована (запись) она была ​​так бессовестно».

Предыстория

Скрытые аудиозаписи были опубликованы телекомпанией «Пирвели» 6 марта. В записях слышно, Бера Иванишвили просил предположительно нынешнего руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе запугать, унизить и наказать молодых людей, которые писали оскорбительные комментарии в адрес семьи Иванишвили в Интернете. Согласно одной из аудиозаписей, Ираклий Гарибашвили также был в курсе дела. Более того, он одобряет и поощряет эти действия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)