Генеральный секретарь ОБСЕ встретился с руководителями Грузии

В рамках своего текущего визита в Грузию, который проходит 14-16 июня, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид встретилась сегодня с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем Парламента Кахой Кучава и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Она также приняла участие в 100-м заседании Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнети.

По сообщению пресс-службы правительства Грузии, генеральный секретарь ОБСЕ и премьер-министр Гарибашвили подчеркнули важное участие ОБСЕ в мирном урегулировании конфликтов в Грузии и роль ОБСЕ в восстановлении доверия между разделенным войной населением.

Премьер-министр говорил о необходимости обсуждения вопроса о немедленном и безоговорочном освобождении Зазы Гахеладзе и всех других незаконно задержанных граждан Грузии на всех международных уровнях, в том числе в формате Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты.

Отметив, что страна ценит участие БДИПЧ в наблюдении за выборами, премьер-министр Гарибашвили заявил, что Грузия готова к тому, чтобы «страна приняла максимальное количество наблюдателей БДИПЧ на предстоящих местных выборах».

Согласно тому же сообщению, генеральный секретарь ОБСЕ приветствовала посредничество Грузии между Баку и Ереваном, в результате которого 15 граждан Армении были освобождены из плена.

Во время встречи с председателем Парламента Грузии Кахой Кучава разговор касался «сложной гуманитарной ситуации» на оккупированных территориях Грузии и действий Российской Федерации. Стороны также обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули важную роль, которую «наша страна играет в установлении мира и стабильности в регионе».

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт выразил обеспокоенность по поводу активизации агрессивной политики России на Южном Кавказе и в Черноморском регионе, — сообщает МИД Грузии.

На встрече Давид Залкалиани предоставил генеральному секретарю ОБСЕ подробную информацию о шагах, предпринятых Россией по незаконной оккупации и фактической аннексии регионов Грузии, в том числе активизации процессов по т.н. «бордеризации», закрытие линии оккупации и ограничение свободного передвижения, грубые нарушения прав человека, нарушение права на жизнь и этническая дискриминация.

Позже сегодня Хельга Мария Шмид встретится с президентом Саломе Зурабишвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)