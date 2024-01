Политики комментируют отставку Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили официально покинул пост премьер-министра Грузии 29 января.

Ранее в тот же день телекомпания «Имеди» сообщила, что ожидается обмен должностями между действующим председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По той же информации, планируются изменения также и в составе правительства, о чем правящая партия объявит на съезде, назначенном на 1 февраля.

«Civil Georgia» предлагает оценки грузинских политиков по поводу отставки Ираклия Гарибашвили:

Правящая команда

Арчил Талаквадзе, вице-спикер Парламента: «так же, как и вся команда выражает это, я также хочу поблагодарить Ираклия Гарибашвили за его деятельность. В течение 3 лет он смог успешно выполнять сложные и важные задачи. Это был прогресс, достигнутый на пути евроинтеграции Грузии, это было обеспечение экономического развития, это были реформы, проведенные в регионах, инфраструктурные проекты и в целом обновление стратегической инфраструктуры страны».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта»: «24 января состоялось заседание Политсовета партии, на котором мы говорили о вопросах, которые сегодня стали известны общественности и СМИ. Среди них было предложение Политсовета, чтобы до перехода предвыборного марафона в активную фазу оставался бы Ираклий Гарибашвили, а затем произвести эту замену по некоему принципу ротации, назовем это так… Но он сам принял такое решение о том, что, по его словам, новому премьер-министру должна быть предоставлена возможность использовать весь период для формирования новой команды, видения, подходов».

Оппозиция

Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели»: «сейчас нам говорят, что Кобахидзе сядет на переднее место на велосипеде, а Гарибашвили – за ним, то есть это своего рода игра… Конечно, что-то изменится для Ираклиев, но ничего для народа. Это еще хуже, потому что Кобахидзе не имеет никакого отношения ни к экономике, ни к рабочим местам, ни к занятости… Эта игра нужна (Бидзине Иванишвили) для выборов, чтобы обмануть народ, как будто новая метла метет лучше, но Ираклий Кобахидзе — старая метла».

Леван Хабеишвили, «Единое национальное движение»: «изменения не связаны с благополучием нашего гражданина… Они связаны с т.н. политическими переплетениями Бидзины Иванишвили. и мы должны хорошо понимать, что сегодняшняя власть не служит народу, они мотивированы, чтобы обогащался Бидзина Иванишвили, обогащались они сами, построить себе новые дома, виллы, а не служить народу».

Теона Акубардия, «Группа реформ»: «обмен пешками на шахматной доске – это техника и тактика, которую Бидзина Иванишвили использовал для победы партии, и это у него получалось всегда успешно».

Мамука Хазарадзе, лидер партии «Лело»: «кого бы Бидзина (Иванишвили) ни назначил премьер-министром, он не сможет спасти затонувший корабль российского правительства «мечты». Из-за коррупционных сделок Гарибашвили должен сидеть на скамье подсудимых, а не (в кресле) председателя партии. Бидзина (Иванишвили) подтвердил, что является ключевой фигурой в коррупции, непотизме и безуспешном управлении. И до этого и сейчас все решения принимал он. «Мечта» знает, что ее дни сочтены. Общество хочет реальных перемен. Грузинский народ скоро отпустит власть, которая служит интересам России».

Бека Лилуашвили, «За Грузию»: «власть в этой стране находится в руках Иванишвили. Кто будет озвучивать эту власть, кто будет визуалом, будь то Кобахидзе или Гарибашвили, не имеет никакого значения».

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая на съезде правящей партии 30 декабря, заявил, что возвращается в политику в качестве почетного председателя «Грузинской мечты». На том же съезде он отметил, что причина его возвращения в политику – защита власти «от человеческих искушений».

В своем первом комментарии после съезда 30 декабря Иванишвили заявил, что премьер-министр страны не изменится. Он также сказал, что ни в правительстве, ни в правящей партии никакие изменения не запланированы.

