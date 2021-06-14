Генсек ОБСЕ начала свой визит в Грузию с посещения линии оккупации Цхинвали

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид прибыла сегодня Тбилиси в рамках своего визита в Грузию, который будет проходить 14-16 июня.

В первый день визита генеральный секретарь ОБСЕ посетила село Цицагаанткари недалеко от оккупационной линии Цхинвали, где он и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани, а также послы США и Италии в Грузии Келли Дегнан и Энрико Вальво приняли участие в открытии проекта новой системы водоснабжения.

Visited Tsitsagiaantkari where @OSCE supported a project enabling access to clean drinking water for 144 households. OSCE worked together with #Gori municipality @USAIDGeorgia @ItalyinGeorgia @ItalyatOSCE to improve situation of conflict-affected. pic.twitter.com/idwbB2SPJU — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) June 14, 2021

По сообщению Аппарата государственного министра, проект, поддерживаемый ОБСЕ и Агентством международного развития США (USAID), обеспечит питьевой водой 144 семьи.

В рамках визита в Грузию генеральный секретарь ОБСЕ встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем Парламента Кахой Кучава и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Завтра Хельга Мария Шмид также примет участие в 100-м заседании Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в селе Эргнети недалеко от линии оккупации.

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