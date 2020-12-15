Григол Вашадзе, 24 марта, 2019. Фото: Кадр из видео ТВ Пирвели
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Председатель Национального движения уходит в отставку

15/12/2020 - 18:01
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Председатель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе покидает все должности в партии и выходит из партии.

В заявлении, которое он опубликовал 15 декабря на своей странице в Facebook, Вашадзе пояснил, что существуют факты, с которым он «категорически» смирится. По его словам, он не согласен с «тактикой, выбранной большинством партийного руководства без консультации с членами партии». По его мнению, «еще более неприемлемо отсутствие партийной стратегии».

«Я не могу примириться с тем, что вокруг партии и внутри ее появились такие одиозные фигуры, которых как будто мы давно оставили в прошлом и с которыми мы никогда, повторяю, никогда не завоюем доверие избирателя», — написал он.

В своем заявлении Вашадзе выразил обеспокоенность в связи с «кампанией нападок и оскорблений в отношении глав дипломатических миссий стратегических союзников», которая, по его словам, наносит «огромный ущерб» отношениям Грузии с США, Евросоюзом и странами-членами ЕС.

«Складывается впечатление, что участники этой кампании никогда не слышали, что нападение на посла — это то же самое, что нападение на государство, которое он представляет, которое вместе с гражданами Грузии с момента обретения независимости стоит на страже нашего государства и территориальной целостности», — заявил он.

Заявлению Вашадзе предшествовали критические высказывания в адрес западных дипломатов, в том числе, послов — координаторов продолжающихся переговоров между правящей командой и оппозицией. К примеру, директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия озвучил определенные обвинения послов США и ЕС в Грузии Келли Дегнан и Карла Харцеля. А за день до заявления Вашадзе лидер Единого национального движения, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике посла Германии в Грузии Хуберта Книрша.

Григол Вашадзе впервые выразил позицию, отличающуюся от позиции партии, 10 ноября, после того как оппозиционные партии, преодолевшие 1-процентный барьер на парламентских выборах, объявили бойкот новому Парламенту и начали проводить акции протеста. Тогда Вашадзе также опубликовал письменное заявление, в котором подчеркнул важность переноса политических процессов за стол переговоров. За заявлением Вашадзе через два дня последовал диалог между правящей партией и оппозицией при посредничестве послов США и ЕС в Грузии.

Бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе участвовал в президентских выборах 2018 года от имени ЕНД – Сила в единстве, где проиграл во втором туре кандидату, поддерживаемому Грузинской мечтой Саломе Зурабишвили. Должность председателя Национального движения он занял в марте 2019 года. На парламентских выборах 31 октября он баллотировался в качестве мажоритарного кандидата в Кутаиси. Единое национальное движение получило 27,18% голосов и 36 мандатов на парламентских выборах 31 октября. Партия отказалась от получения мандатов и не планирует входить в новый Парламент.

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15/12/2020 - 18:01
5 1 minute read

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