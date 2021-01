«Последнее интервью» Бидзины Иванишвили об уходе из политики

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили дал свое первое интервью 11 января после того, как было опубликовано его пространное письмо об отставке с поста председателя правящей партии Грузинская мечта и окончательном уходе из политики.

В 69-минутном интервью Общественному вещателю Грузии Иванишвили рассказал, среди прочего, о различиях между нынешней ситуацией и его первом, временном уходе из политики в 2013 году, будущем Грузинской мечты, проблемах оппозиции и отношениях с НАТО и ЕС. По словам бывшего премьер-министра, скорее всего, это его последнее интервью грузинским СМИ.

Окончательный уход из политики

По словам Иванишвили, в отличие от отставки с должности премьер-министра и ухода из политики в первый раз в 2013 году, на этот раз он полностью отстраняется от политической жизни и прекращает коммуникацию с правящей партией по поводу политических вопросов.

«Я больше не собираюсь давать консультации команде… на политические темы, они очень хорошо знают и сами будут выполнять, они не будут звонить мне, с моей стороны не будет критики в их адрес, у меня не будет публичных выступлений», — заявил Иванишвили и добавил, что в течение нескольких месяцев готовил команду Грузинской мечты к своему уходу из политики во второй раз.

По словам бывшего миллиардера, отныне «моей максимальной гражданской активностью будет ходить на выборы… никаких интервью, никаких публичных заявлений».

Иванишвили отметил, что в 2013 году он ушел из политики с другими позициями: «Я без всякого кокетства говорил (в 2013 году), что, конечно, буду давать советы команде и даже помогать… Я ничего не нарушал тем самым… Никто не запрещал давать советы, я открыто помогал и поддерживал команду, в том числе во время выборов…».

Говоря о перипетиях отношений с правящей командой в первые годы ухода из политики, Иванишвили сказал: «Конечно, контролером, если хотите, я так называл себя тогда, этой власти являюсь я… и если кто-либо нарушит правила той игры, будет коррупция, будет преувеличенное применение силы, или что-то такое, что неприемлемо для нашего подчерка, Грузинской мечты, которую основали мы, я, конечно, возвышу голос и естественно, правительство, власть считается со мной».

«Я и сегодня считаю, что они считались со мной, знали, что я не остановлюсь и не буду молчать… Вот именно так я охарактеризовал свою позицию в то время. Я был активным… помощником и сторонником Грузинской мечты, а также контролером и критиком, если хотите», — сказал учредитель Грузинской мечты.

По словам Иванишвили, сейчас он окончательно уходит из политики на фоне того, что приход в политику в свое время был для него вынужденным шагом: (политика) не является желательной и любимой профессией для меня, я пришел вынужденно, потому, что это было нужно стране, потому, что для поражения насильников (подразумевает власть Национального движения — прим. Редакции) не было достаточно сил и требовалась моя помощь. Это было сутью моего прихода в политику… Поэтому я заявлял, что приду, отпущу насильников и уйду».

Будущее правящей партии

По словам Иванишвили, в отличие от сегодняшней Грузинской мечты, во время ухода из политики в 2013 году его «команда была неопытной, эклектичной, это не было командой одной партии».

Он отметил, что в 2016 году активно помогал команде, «твердо сформироваться на своей идеологии, чтобы партия состоялась. К сожалению, я видел это, и другие заметили, что это, вероятно, было невозможно по многим причинам».

Для сравнения, Иванишвили отметил, что после его возвращения в политику в 2018 году и отстранения из коалиции Грузинской мечты партии Зеленых, Социал-демократов и других небольших партий, правящая партия состоялась независимо.

«Я уже сделал то, что мог, я оставляю состоявшуюся, солидную команду, однообразную, которая называется Грузинской мечтой», — сказал Иванишвили.

Иванишвили посоветовал уже бывшим членам своей партии продолжать его метод работы и прислушиваться к критическим мнениям друг друга в команде. «Они должны фильтровать мнение друг друга, во всех критических ситуациях должны выслушивать участников, кто может высказывать мнение, должны сесть, не избегать оппонирования друг друга».

«Я бы посоветовал одно, что истина рождается в споре… не избегайте оппонирования друг друга… Во всех критических и кризисных ситуациях следует максимально прислушиваться ко всем мнениям… Этого опыта им немного не хватает, они сторонятся друг друга, имеют уважение друг к другу, думают, что если этот сказал, не должны говорить противоположного этому», — добавил Иванишвили.

Экс-премьер также рассказал о потенциальных рисках своего ухода для команды. Он отметил, что

«Команда очень дружная, но есть также сомнения и опасения, чтобы они не начинали выяснять отношения друг с другом, что будет сложно для команды. Это одна из опасностей, которая сопровождает команду без лидера, который покинул команду».

Критика оппозиции

Большую часть своего интервью Иванишвили посвятил критике своих политических оппонентов. Он с сожалением отметил, что грузинское политическое пространство испытывает дефицит здоровых оппозиционных сил, которые смогли бы должным образом оппонировать против правящей партии.

По словам бывшего премьера, он желает, чтобы однажды на смену Грузинской мечте к власти пришла бы «здоровая сила», но он не видит такой силы в нынешней оппозиции, поскольку последняя «не может хорошо исполнять роль оппонента».

По заявлению Иванишвили, оппозиционные силы «не могут заниматься тематической критикой ни в одном из направлении», будь то экономика, внешняя политика, коррупция или вопросы полиции.

«Нынешней оппозиции не хватает конструктивности, у нее нет аргументов, и поэтому она полностью погрузилась во лжи», — заявил Иванишвили, добавив, что оппозиция должна отказаться от «насилия».

Говоря об оппозиции, Иванишвили не пожалел и критику бывшего президента Михаила Саакашвили, отметив, что в отличие от последнего, «намного достойнее поступил (бывший премьер-министр и министр ВД Вано) Мерабишвили, отдал долг и он мужчина, вышел (из тюрьмы)».

НАТО и Евросоюз

По словам бывшего Иванишвили, Грузия теперь «свободно удовлетворяет» всем стандартам Североатлантического альянса, включая требование тратить 2% ВВП на демократические институты или оборону.

«Но опять же, из-за бессмысленных (действий) Национального движения в 2008 году… предательских не в буквальном смысле, но то, что они сделали, они не только не смогли предотвратить (войну 2008 года), самое большое несчастье и глупость, которые могла сделать власть, они сделали все… Сегодня даже партнерам трудно говорить (об интеграции в НАТО), нам тоже трудно говорить, и вот такая вот ситуация…».

«Действия властей Национального движения в 2008 году вызвали много вопросов», — добавил Иванишвили.

Иванишвили также рассказал о планах властей подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. По его словам, Грузия может присоединиться к Евросоюзу, где и есть «наше место — это наша (историческая) семья».

«В 2024 году мы подадим заявку на членство в ЕС, с очень большой вероятностью, если мы не создадим самим себе какое-нибудь новое ненастье… К 30-му году мы сможем и будем членом самой интересной семьи, но мы не сможем быть там среди самых богатых, будем наверно в конце, но уже будут открыты другие возможности», — заявил бывший премьер-министр.

