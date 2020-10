Бидзина Иванишвили обвиняет оппозицию в провоцировании насилия в предвыборный период

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили опубликовал заявление 8 октября, за 23 дня до предстоящих парламентских выборов, в котором говорил об «участившихся провокациях» в предвыборном процессе, осудил «всяческое насилие» и обвинил оппозицию в провоцировании насилия.

Иванишвили отметил, что «радикальные оппозиционные группы превратили насилие в сопутствующее предвыборной кампании событие», и выразил сожаление, что на «участившиеся провокации» со стороны оппозиции в последнее время поддались также и сторонники Грузинской мечты.

По его заявлению, «существует опасность, что с приближением выборов ожесточенное противостояние такого характера станет более частым». Иванишвили призывал общественность, и особенно сторонников Грузинской мечты, не поддаваться на такие провокации и не позволять «радикальным группам» наносить ущерб избирательной среде и международной репутации страны.

Иванишвили подчеркнул важность проведения предвыборной кампании в «мирной среде», а также «без навязанной агрессии» и «без волнения» для достижения демократического прогресса страны.

Он добавил, что во время конфликта нашим западным партнерам и наблюдателям «особенно сложно» определить, кто инициировал провокацию, и кто стал жертвой.

Иванишвили подчеркнул однозначно «твердую позицию» Грузинской мечты к парламентским выборам, заявив, что партия «убедительно побеждает». Основываясь на опросах, он также отметил «беспрецедентную» общественную поддержку в отношении правящей партии, добавив, что их «прогнозный показатель (Грузинской мечты на парламентских выборах) колеблется от 54% до 60%, а в некоторых случаях даже превышает 63%».

27 и 29 сентября в Болниси и Марнеули произошли инциденты с противостоянием, в которых участвовали активисты правящей Грузинской мечты и оппозиционного Единого национального движения. В связи с инцидентами полиция арестовала одного активиста и одного члена ЕНД, а также одного активиста Грузинской мечты. Подробнее о предвыборном читайте по этой ссылке.

