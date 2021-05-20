Фото: facebook.com/HighCouncilofJusticeofGeorgia/
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НПО требуют приостановить выборы судей-членов Высшего совета юстиции

20/05/2021 - 21:18
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Девять неправительственных организаций, включая Ассоциацию молодых юристов, Международное общество за справедливые выборы и демократию и Международная прозрачность – Грузия, выступили сегодня с совместным заявлением, в котором призвали отменить конференцию судей, запланированную на 26 мая, на которой должны быть избраны 4 судей членами Высшего совета юстиции.

По заявлению НПО, без проведения амбициозной реформы системы правосудия, предусмотренной Соглашением от 19 апреля, отобранные кандидаты не будут иметь «высокого общественного и профессионального доверия и легитимности». Подписавшие организации призвали законодателей в ускоренном порядке принять поправку к Закону об общих судах и приостановить процесс избрания членов Высшего совета юстиции до тех пор, пока не будет создана «прозрачная и справедливая» среда.

Представитель партии «Лело за Грузию» Ана Нацвлишвили заявила сегодня, что 19 мая «Лело» зарегистрировала в Парламенте законопроект, который предусматривает мораторий на избрание членов Высшего совета до реформы судебной системы. По ее словам, Грузинская мечта пытается «закрепить» свои позиции в Высшем совете юстиции до проведения реформы.

По заявлению Республиканской партии, Грузинская мечта усиливает свое влияние в судебной системе с помощью влиятельной группы судей, т.н. «клана». По мнению партии, совет хочет собрать вокруг себя своих «сторонников» и «людей, которые беспрекословно проводят их интересы», и не желает дожидаться, пока Парламент начнет работу по реформе судебной системы.

В ответ на критику секретарь Высшего совета юстиции Николоз Марсагишвили заявил, что закон требует проведения внеочередной конференции судей, поскольку срок полномочий членов совета, в том числе четырех членов судей, истекает в июне. «Мы обязаны избирать членов совета, которые являются судьями», – добавил он.

По словам депутата Грузинской мечты Ираклия Кадагишвили, партия обеспечит полное выполнение документа от 19 апреля. «Чем более конструктивным и своевременным будет участие оппозиционных партий, тем больше будет ускорен этот процесс», – добавил он.

Высший совет юстиции, который является главным координирующим органом судебной власти, состоит из 15 членов. Совет состоит из председателя Верховного суда, восьми судей, избираемых Конференцией судей, и шести членов, не являющихся судьями, пять из которых избираются Парламентом Грузии, а одного представляет президент Грузии.

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20/05/2021 - 21:18
1 1 minute read

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