В ответ дипломатам Каха Кучава заявил, что назначения в судебные органы не будут приостановлены

Председатель Парламента Грузии Каха Кучава не разделил призыв послов США и ЕС, а также руководителя Офиса Совета Европы приостановить запланированные назначения в Верховный суд и Высший совет юстиции до проведения правовой реформы, которая предусмотрена в Соглашении от 19 апреля.

«Парламент Грузии неправомочен дожидаться внесения законодательных изменений на весенней сессии 2022 года и оставить пять вакансий в (Высшем совете юстиции) незаполненными в течение следующего года», – сказал Кучава в ответ на призывы послов США и ЕС Келли Дегнан и Карла Харцеля, а также руководителя Офиса Совета Европы Натальи Вутовой.

Глава Парламента отметил, что согласно законодательству, Парламент Грузии обязан утвердить пять членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, в июне этого года. Он также подчеркнул, что Парламент Грузии осознает свою обязанность «избрать членов совета при надлежащей вовлеченности политических партий».

Что касается судей Верховного суда, Каха Кучава заявил, что после выдвижения кандидатов Высшим советом юстиции Парламент Грузии обязан действовать в соответствии с Конституцией Грузии и начать процедуру утверждения кандидатов в соответствии с правилами, установленными законодательством Грузии. По его словам, этот процесс «будет полностью соответствовать ключевым рекомендациям Венецианской комиссии, что является частью политического соглашения».

Послы США и ЕС, а также глава Офиса Совета Европы направили Кучава письмо, в котором подчеркнули, что дух Соглашения от 19 апреля будет сохранен, если судебная реформа будет проведена до выборов. Они также добавили, что немедленная приостановка процесса назначения покажет приверженность делу, которое направлено на повышение прозрачности и доверия к судебной системе.

Они напомнили главе Парламента, что выделение финансовой помощи Грузии зависит от изменений в судебной системе.

Этот вопрос попал в центр внимания после того, как на 26 мая была назначена конференция судей, на которой должны быть избраны четыре члена Высшего совета юстиции. По мнению местных НПО, такие действия противоречат «духу» соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС.

Организации призвали депутатов временно приостановить процесс избрания членов Высшего совета юстиции до проведения реформы с помощью законодательного акта. Депутат от партии «Лело за Грузию» Ана Нацвлишвили зарегистрировала соответствующий законопроект в Парламенте 19 мая, но депутаты правящей партии инициативу не поддерживают.

По мнению оппозиционных политиков, Грузинская мечта желает усилить свое влияние в судебной системе с помощью своего «клана» до того, как будет проведена реформа.

