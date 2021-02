Суд обязал прокуратуру выплатить 36 815 лари рэперу группы «Биржа Мафия»

Тбилисский городской суд обязал Генеральную прокуратуру выплатить в общей сложности 36 815 лари в качестве компенсации материального и морального ущерба Георгию Кебурия, одному из членов музыкальной группы «Биржа Мафия», который был задержан в 2017 году по обвинению в приобретении и хранении наркотических веществ и позже был освобожден под залог.

Кебурия подал иск против прокуратуры в августе 2018 года. Он ходатайствовал о выплате ему компенсации за ущерб, причиненный в результате незаконного уголовного преследования. Интересы певца в суде защищала неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии» (GDI).

9 июня 2017 года правоохранители задержали членов дуэта «Биржа Мафия» Георгия Кебурия (Kay G) и Михаила Мгалоблишвили (Young Mic) по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в крупных размерах, что вызвало масштабный общественный протест. Городской суд первоначально избрал для них в качестве меры пресечения предварительное заключение, а вскоре Апелляционный суд освободил обоих рэперов под залог. В декабре 2017 года прокуратура полностью прекратила уголовное преследование в их отношении.

Задержанные изначально не признавали себя виновными и заявили, что сотрудники правоохранительных органов подбросили им наркотики из-за видеоклипа песни, в которой они сделали шарж на полицию. Рэперы тогда также заявили, что стали жертвами давления со стороны полиции, чтобы признали себя виновными.

Трехминутный клип песни группы «Биржа Мафия», в которой полицейский был изображен в виде собаки, был впервые опубликован в марте 2017 году, но вскоре клип был удален с канала YouTube, предположительно по запросу полиции. Позже на YouTube была размещена новая версия клипа, в которой на персонаж полицейского наложен т.н. блар.

