კრიტიკის ფონზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 4 მოსამართლე წევრი აირჩიეს

საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკისა და ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის პროტესტის ფონზე, 26 მაისს გამართულ მოსამართლეთა კონფერენციაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 მოსამართლე წევრი აირჩიეს.

კონფერენციაზე, რომელსაც 291 მოსამართლე ესწრებოდა, საბჭოს წევრებად მომდევნო 4 წლის ვადით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლევან მიქაბერიძე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გოჩა აბუსერიძე და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები – თემურ გოგოხია და ბადრი შონია აირჩიეს. საბჭოს ახალი წევრები მოვალეობის შესრულებას 25 ივნისიდან შეუდგებიან და საბჭოში დიმიტრი გვრიტიშვილს, ირაკლი შენგელიას, ირაკლი ბონდარენკოსა და ვასილ მშვენიერაძეს ჩაანაცვლებენ.

