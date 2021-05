Назначен новый заместитель министра экономики

Новым заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии назначена депутат Парламента от Грузинской мечты, бывший первый заместитель председателя парламентского Комитета по европейской интеграции Мариам Квривишвили. Она будет руководить направлениями развития туризма, авиации и курортов в министерстве.

Квривишвили была назначен заместителем министра на фоне проходящей в Тбилиси акции протеста против строительства Намахванской ГЭС, на которой активисты требуют отставки министра экономики Натии Турнава и возбуждения дела против должностных лиц, в том числе Натии Турнава, которые работали по подготовке контракта со строительной компанией ГЭС и подписали его.

До прохождения в Парламент по списку Грузинской мечты, Квривишвили в 2019-2020 годах возглавляла Национальную администрацию по туризму Министерства экономики. В 2014-2019 годах она работала в частном секторе, а в 2012-2014 годах занимала должность заместителя главы Национальной администрации по туризму.

Мариам Квривишвили – выпускница Факультета управления бизнесом Международного Черноморского университета, а также она прошла курсы администрирования бизнесом в Университете Беркли.

