Оппозиция планирует провести акции протеста в Тбилиси и регионах

Оппозиционные партии, которые бойкотируют новоизбранный Парламент, с приближением весны планируют начать акции и шествия протеста в Тбилиси и регионах с требованием досрочных выборов.

После сегодняшней встречи оппозиционных партий в офисе Лейбористской партии, на которой оппозиционные лидеры обсудили планы совместных действий, председатель Единого национального движения Ника Мелия сообщил СМИ, что «25 февраля исполняется 100 лет (советской оккупации Грузии)… и (оппозиция) проведет мирное шествие-манифестацию».

«Мы соберемся для того, чтобы общественность выразила свое легитимное возмущение и протест… За этим последуют несколько акций в регионах, а затем, 31 марта, центральная акция (в Тбилиси)», – заявил лидер Европейской Грузии Гига Бокерия.

Сегодняшнюю встречу досрочно покинули лидеры той части партии Гирч, которая рассматривает возможность пройти в парламент в случае, если правящая команда предложит естественный избирательный барьер. Лидеры Гирчи обвинили оппозицию в деструкции и заявили, что они «играют игру» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Прошло четыре месяца с тех пор, как ведущие оппозиционные партии, преодолевшие 1%-й барьер на парламентских выборах 31 октября, заявили о своем недоверии к результатам выборов и отказались пройти в Парламент. Они требуют проведения новых выборов, освобождения «политических заключенных» и фундаментального изменения избирательной системы. С этими требованиями они уже провели несколько акций протеста. Избранные от оппозиции депутаты также обратились в Парламент с просьбой о прекращении их мандатов, но правящая партия не удовлетворила их просьбу.

Первоначально Парламент бойкотировали все восемь оппозиционных партий, которые преодолели избирательный барьер, но позже четыре депутата, прошедшие в Парламент по списку Альянса патриотов, решили воспользоваться своими мандатами. Около двух недель назад, после достижения с Грузинской мечтой договоренности о реформе избирательной системы, к ним присоединились два депутата от партии «Граждане».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)