На должность премьер-министра Грузинская мечта выдвинула Ираклия Гарибашвили

После сегодняшней отставки с должности премьер-министра Георгия Гахария правящая Грузинская мечта на пост главы правительства выдвинула кандидатуру действующего министра обороны и бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

После заседания Политсовета партии председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что Ираклий Гарибашвили – «профессионал с выдающимся опытом», который может «позаботиться о преодолении вызовов, которые стоят перед нашей страной сегодня». По его словам, решение о повторном выдвижении Гарибашвили на пост премьер-министра было принято политсоветом единогласно.

«(Правящая команда) очень скоро восстановит порядок и равновесие, которые необходимы для того, чтобы страна продолжала нормально функционировать в рамках Конституции», – заявил после представления своей кандидатуры Ираклий Гарибашвили. Он также назвал пандемию Ковид-19 и безработицу основными проблемами и добавил, что правящая команда поможет гражданам решить эти проблемы.

39-летний Гарибашвили, который в течение восьми лет проработал в компаниях учредителя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, пришел в политику в ​​2011 году и после победы Грузинской мечты на выборах 2012 года занимал пост министра внутренних дел до 2013 года. В ноябре 2013 года, после того как Иванишвили ушел в отставку с должности премьер-министра, ее занял Гарибашвили. Он ушел в отставку в декабре 2015 года.

В 2015 году политические обозреватели связывали отставку Гарибашвили с потерей доверия к правительству, а также с необходимостью обновления кабинета до парламентских выборов 2016 года. В 2015 году Иванишвили заявил, что Гарибашвили предпринял этот шаг самостоятельно. По словам Иванишвили, он говорил Ираклию Гарибашвили, что его родственники создадут для него проблемы, и что он столкнулся с вызовами в этом отношении. Некоторые из родственников Гарибашвили занимали высокие должности, особенно в правоохранительных органах, что вызвало критику со стороны оппозиции и СМИ.

Гарибашвили вернулся в политику после того, как Бидзина Иванишвили представил его в качестве политического секретаря партии Грузинская мечта. В сентябре 2019 года премьер Гахария назначил его министром обороны.

Отклики оппозиции

Председатель Единого национального движения Ника Мелия сравнил кандидата Грузинской мечты на пост премьер-министра с «заводной куклой» и сказал, что выдвижение Гарибашвили указывает на то, что и «Грузинской мечте надоело быть захватчиком власти». Он также добавил, что грузинская мечта «закончилась».

По словам Гиги Церетели, одного из лидеров европейской Грузии, у «Грузинской мечты» сейчас есть два новых выбора – более агрессивно проводить свою политику или думать о переговорах с оппозицией. По его словам, выдвижение Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра свидетельствует о том, что правящая команда идет первым путем. «Единственным выходом будут переговоры и успокоение процесса», – добавил он.

Депутат Парламента от партии «Граждане» Алеко Элисашвили сказал, что вместо того, чтобы Грузинская мечта выбрала премьером человека, который сделал бы шаги к «деэскалации» и «разрядке ситуации», они назначают человека, который «является наиболее конфронтационным лицом и больше всех ненавидит оппозицию».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)