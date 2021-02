Грузинская Православная Церковь о деле картографов

Синод Грузинской Православной Церкви заявил после заседания 11 февраля, что поддерживает использование топографической карты в масштабе 1:200 000, напечатанной в 1937-1938 годах, для обсуждения пограничного спора с Азербайджаном вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Прокуратура Грузии уже несколько месяцев ведет расследование уголовного дела против бывших членов Делимитационной комиссии, которые обвиняются в сокрытии топографической карты в масштабе 1:200 000, напечатанной в 1938 году, в ходе переговоров с Азербайджаном.

В своем постановлении Синод отмечает, что спорная на сегодняшний день часть монастырского комплекса Давид-Гареджи между Грузией и Азербайджаном – монастыри Чичхитури и Удабно, является «частью исторической, религиозной и культурной идентичности грузинского народа». Синод призвал власти Грузии провести переговоры с Азербайджаном о «восстановлении статус-кво до 2007 года относительно монастыря Чичхитури и до 2019 года относительно монастыря Удабно, когда оба монастыря управлялись грузинской стороной, исходя из принципа справедливости». Синод также отметил, что с 1996 года между Азербайджаном и Грузией не было достигнуто никакого юридического соглашения, которое «изменило бы существующую де-факто ситуацию».

Сторона защиты одного из бывших экспертов комиссии заявил, что использование карты 1937-1938 гг. на переговорах с Баку было бы равносильно тому, что третий спорный монастырь комплекса, Бертубани, который расположен глубоко внутри контролируемой Азербайджаном территории, останется у азербайджанской стороны.

Пограничный спор с Азербайджаном вновь оказался в центре внимания после того, как за нескольких недель до октябрьских парламентских выборов власти Грузии начали уголовное расследование и задержали двух бывших экспертов Комиссии по делимитации, Ивери Мелашвили и Наталью Иличеву. В конце января они оба были освобождены под залог, но предъявленные обвинения не были сняты.

Часть оппозиции и гражданского общества называет дело Мелашвили-Иличевой политически мотивированным. Все это время они требовали освобождения двух «политических заключенных».

