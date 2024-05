В своем Пасхальном послании Патриарх призывает к объединению «с любовью к Родине»

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в своем Пасхальном послании акцентировал внимание на единстве и мире. Он выразил сожаление, что политические процессы «привнесли в народ такое напряжение, что у многих притупилось как ощущение сурового поста, так и настроение пасхальной радости».

Патриарх Грузии Илия Второй призвал общество объединиться любовью к Родине.

«Несмотря на противостояние и сложную ситуацию в стране, нас должна объединить любовь к Родине и, несмотря на наши разные мнения, мы должны иметь возможность жить мирно вместе», – говорится в послании Патриарха.

«Призываю всех вас сегодня, насколько это возможно, возвыситься духовно, войти в радость праздника Пасхи и прославить Спасителя песнопениями; Давайте объединимся во Христе и вместе попросим у Него процветания и мира для Грузии, Украины, Ближнего Востока и всего мира», – говорится в послании.

