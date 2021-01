Патриархия ГПЦ комментирует освобождение под залог Мелашвили и Иличевой

Патриархия ГПЦ прокомментировала освобождение под залог картографов Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой, бывших членов Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы, которые были задержаны «по факту осуществления действий, направленных на передачу части территории Грузии иностранному государству», и выразила надежду, что «расследование проходит в том же духе и с такой же целеустремленностью», что и прежде.

Согласно заявлению Патриархии от 29 января, на государстве лежит груз «доказать обществу и Церкви сегодня, что подозрения относительно использования вопроса Гареджи в партийно-политических комбинациях являются лишь подозрениями, и что оно намерено довести это дело до конца».

В то же время Церковь также подвергла критике Ивери Мелашвили за его «дерзкое заявление» в адрес монах из монастырского комплекса Давид-Гареджи, отметив: «что он сам (Мелашвили) сделал для государства?… Ведь его деятельность легко сводится к безоговорочном оформлении земель, запрошенных Азербайджаном?».

Суд освободил задержанных за три недели до парламентских выборов Иличеву и Мелашвили под залог 28 января после того, как прокуратура внезапно запросила изменить им меру пресечения с предварительного заключения на освобождение под залог. По заявлению прокуратуры, на этот раз следствие приложит все усилия для установления тех «вышестоящих должностных лиц», которые «поручили» картографам передать грузинские земли Азербайджану.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)