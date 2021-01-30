Надпись на стене резиденции Патриархии ГПЦ. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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Патриархия ГПЦ комментирует освобождение под залог Мелашвили и Иличевой

30/01/2021 - 18:00
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Патриархия ГПЦ прокомментировала освобождение под залог картографов Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой, бывших членов Государственной комиссии по делимитации и демаркации границы, которые были задержаны «по факту осуществления действий, направленных на передачу части территории Грузии иностранному государству», и выразила надежду, что «расследование проходит в том же духе и с такой же целеустремленностью», что и прежде.

Согласно заявлению Патриархии от 29 января, на государстве лежит груз «доказать обществу и Церкви сегодня, что подозрения относительно использования вопроса Гареджи в партийно-политических комбинациях являются лишь подозрениями, и что оно намерено довести это дело до конца».

В то же время Церковь также подвергла критике Ивери Мелашвили за его «дерзкое заявление» в адрес монах из монастырского комплекса Давид-Гареджи, отметив: «что он сам (Мелашвили) сделал для государства?… Ведь его деятельность легко сводится к безоговорочном оформлении земель, запрошенных Азербайджаном?».

Суд освободил задержанных за три недели до парламентских выборов Иличеву и Мелашвили под залог 28 января после того, как прокуратура внезапно запросила изменить им меру пресечения с предварительного заключения на освобождение под залог. По заявлению прокуратуры, на этот раз следствие приложит все усилия для установления тех «вышестоящих должностных лиц», которые «поручили» картографам передать грузинские земли Азербайджану.

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30/01/2021 - 18:00
2 1 minute read

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